Mujeres toman protagonismo en la nueva liga femenil de México

Atrás quedaron los años en que las mujeres se disfrazaban como niños para que les permitieran jugar futbol, los tiempos en que la familia veía con malos ojos que las pequeñas quisieran tomar el balón en lugar de ir a clases de ballet.

Maribel Domínguez sufrió en carne propia el rechazo de los varones, que se negaban a dejarla compartir con ellos en las cascaritas en el Deportivo Tlaltenco, incluso confesó que si su padre no hubiera muerto, en su hogar no le habrían permitido meterse a una cancha.

Después de acompañar a sus hermanos mayores a los juegos de la Liga en la Cabeza de Juárez y a fuerza de vestirse como un jugador más, comenzaron a respetarla cuando vieron que tenía magia en los pies y que los goles los traía en la piel, le llegaron a pagar 5 pesos por cada anotación, los cuales juntaba para llegar con 50 o 60 pesos en la mano y así contribuir al gasto familiar.

"Cuando recuerdo todo lo que he pasado, esos primeros años y lo que hemos luchado se me hace un nudo en la garganta, se me agolpan los sentimientos, porque esta Liga la siento mía y de todas las que picamos piedra, las que año con año pedíamos el apoyo de los directivos para que esto tomara forma", detalló.

"Hoy las niñas están recibiendo el respaldo de los clubes de Primera División, ya no tienen que ocultarse ante nada ni nadie. Es hermoso ver como sus padres las apoyan y las aplauden en la tribuna, hoy es un orgullo portar una camiseta y defender los colores de un equipo".

A Marigol, la mejor romperredes en la historia del futbol mexicano, le hubiera gustado jugar en la Liga Femenil, saltar a la cancha y prodigarse como lo hizo en el llano y luego con la Selección Nacional. Pero sabe que su tiempo terminó, que a sus 38 años de edad ya no es posible.

"Todavía siento la adrenalina en mi cuerpo, cómo me gustaría ir a la cancha y jugar un partido en esta Liga, pero ahora me va a tocar estar de fuera, seguirlas y hasta aconsejarlas. Ahora estoy en la banca, dirigiendo y en espera de crecer de este lado. Sin duda este es un gran acontecimiento para todas las mujeres mexicanas y las que adoramos el futbol", detalló "Marigol", quien hoy es auxiliar de Selecciones Menores en la Femenil.