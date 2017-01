Panorama politico en México

CIUDAD DE MÉXICO – Tras la amenaza del Presidente Donald Trump de gravar las remesas, el Gobierno de México prepara una reforma que permita la intervención de la banca de desarrollo en el envío de recursos desde Estados Unidos.

Reunido con senadores del PRI, el Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, anunció que el Ejecutivo enviará al Congreso una iniciativa para aprovechar la intermediación financiera, desde de la banca de desarrollo.

"Estamos fortaleciendo la capacidad crediticia de la banca de desarrollo y habremos de someter a consideración del Congreso una reforma para darle apoyo en ley a toda esta evolución tecnológica que hemos empezado a ver en la capacidad de intermediación financiera y que muy útil nos sería para fortalecer desde proceso de envíos de remesas", dijo.

Luego de pedir el respaldo de los senadores para aprobar los cambios legales, el funcionario federal reconoció que las expectativas de la economía mexicana para este año seguirán dependiendo de Estados Unidos.

"En el futuro cercano, algunos de los vientos en contra se convertirán en vientos a favor, como la discusión alrededor de la relación México-Estados Unidos, que pronto tomará forma y anclará la incertidumbre", expresó.

Según Meade, los efectos de la incertidumbre en la política monetaria de Estados Unidos hacia México se podrían atenuar, pero en función de la mejora esperada en la economía de ese país.

CIUDAD DE MÉXICO – A partir del 1 de febrero, Aeroméxico cobrará a los pasajeros la primera maleta documentada en vuelos entre México y Estados Unidos o Canadá.

El costo será de 500 pesos cuando el pago se realice en mostradores de los aeropuertos de dichos países. Para quienes realicen precompra a través de internet, call center y oficinas de boletos, el costo será de 400 pesos, informó la aerolínea en un comunicado.

"Al pagar los servicios adicionales que utilizarás en tu viaje, el impacto económico actual sobre nuestras tarifas será menor y tu experiencia de viaje mejor", señaló la empresa.

Los boletos adquiridos antes de 1 de febrero de este año quedan exentos de este nuevo pago.

CIUDAD DE MÉXICO – Un juzgado federal ordenó al Tribunal Superior de Justicia de Morelos suspender de manera definitiva el juicio político que inició contra el Alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco.

En un comunicado, el ayuntamiento de esa ciudad informó que ayer fue notificado de la medida otorgada a Blanco, la cual significa que el Tribunal no podrá instruir el juicio hasta que se resuelva la demanda de amparo promovida por el Alcalde.

"El C. Cuauhtémoc Blanco Bravo promovió juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, el cual fue turnado al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos y admitido bajo el número de expediente 2165/2016.

"El día de hoy, 30 de enero de 2017, el C. Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, concedió al C. Cuauhtémoc Blanco Bravo la suspensión definitiva, para el efecto de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos se abstenga de emitir resolución definitiva en el procedimiento de juicio político, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo", indicó.

En el comunicado, se reiteró el compromiso del ayuntamiento de defender la voluntad "del pueblo" de Cuernavaca.

"Manifestada en ejercicio del derecho constitucional al voto libre en las pasadas elecciones municipales, la integración democrática del ayuntamiento de Cuernavaca y la autonomía municipal", agregó.

A solicitud del Congreso de Morelos, el Tribunal de Justicia local inició el 17 de diciembre un juicio político contra el ex jugador del club América, debido a que presuntamente mintió respecto de su residencia en la capital morelense para obtener la candidatura.

CIUDAD DE MÉXICO – El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que México no está en guerra contra el narcotráfico ni trabaja para garantizar la seguridad de Estados Unidos.

De esta manera, respondió al ex Presidente Felipe Calderón, quien declaró que, de no haber un acuerdo con Donald Trump, como represalia México podría aligerar el combate al narcotráfico y retirar retenes del Ejército mexicano en carreteras que van a EU.

"La postura de un ex Presidente (Calderón) que decía que si no hay acuerdo respecto a nuestras dos naciones, me refiero a EU y México, retiramos todo el tema de seguridad, yo quiero decirlo y con toda puntualidad: primero, nosotros no estamos en una guerra, como se venía planteado anteriormente, nosotros estamos trabajando por la seguridad de las y los mexicanos", aseveró Osorio Chong en conferencia de prensa.

"Y segundo tema, nosotros no estamos trabajando por la seguridad de otra nación, estamos trabajando en el tema de la inseguridad, de regresar la tranquilidad a partir de servirles a los y las mexicanos, no le estamos haciendo el trabajo a otras naciones".

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) añadió que México no tiene por qué resolver los problemas de seguridad de otros países.