¿Qué son la cuentas de ahorro de salud (HSA)?

Solo es una pequeña frase -"cuentas de ahorro de salud (HSAs, por sus siglas en inglés)"- pero está generando muchas charlas mientras los republicanos contemplan planes para derogar y reemplazar la Ley del Cuidado de Salud Asequible (ACA).

La ampliación del uso de estas cuentas, basada en una visión conservadora de larga data, de que los consumidores deberían ser más responsables de su gasto en atención médica, es parte de casi todos los planes de reemplazo que el GOP está considerando en Capitol Hill.

Los que proponen las HSAs creen que, si los consumidores se ven obligados a pagar una mayor parte de sus costos médicos iniciales, a la vez que se les facilita ahorrar dinero – libre de impuestos – para pagar esos costos, esto resultará en un uso más juicioso del sistema de salud, que en última instancia desaceleraría el aumento de los costos.

Si bien los detalles de las propuestas actuales difieren, en general todas buscan permitir mayores contribuciones libres de impuestos a las cuentas y una mayor flexibilidad en los tipos de servicios médicos para los cuales estos fondos pueden ser utilizados. Algunos incluyen subsidios de crédito tributario para ayudar a financiar las cuentas.

Los partidarios dicen que las primas para el seguro vinculado a una HSA son más bajas, y les gusta la “trifecta” de ahorros fiscales de una HSA: no hay impuestos sobre las contribuciones, ni crecimiento de los fondos en la cuenta, ni en su retiro, si se gasta en la atención médica. Pero los escépticos señalan que la ventaja fiscal beneficia a las personas ricas más que a las personas con ingresos bajos.

Sin embargo, espere escuchar mucho más acerca de las HSAs en los próximos meses. Esto es lo que necesita saber:

P: ¿Que son las HSAs?

Actualmente, las HSAs deben estar unidas a planes de seguros de salud calificados que tienen deducibles anuales de al menos $1,300 para individuos y $ 2,600 para una familia, aunque las encuestas muestran que los deducibles promedios son generalmente más altos que esos mínimos. A diferencia de otros tipos de seguros, el consumidor paga el costo total de la mayoría de las visitas al médico, medicamentos y estancias en el hospital hasta que se cumple el deducible.

Hay algunas excepciones para servicios considerados "preventivos", como ciertas vacunas, medicamentos recetados o exámenes de detección de cáncer.

Para pagar esos deducibles y otros costos médicos, los consumidores pueden hacer contribuciones libres de impuestos a sus cuentas de HSA. Este año, la cantidad máxima permisible es de $3,400 para individuos o $6,750 para familias, y las porciones no usadas pueden pasar al siguiente año.

Las sumas en la HSA crecen libre de impuestos, similar a las cuentas de jubilación. Algunos empleadores que ofrecen seguro acoplado a cuentas HSA contribuyen a esas cuentas en nombre de sus empleados.

El dinero en los fondos se mueve con los asegurados, incluso si cambian de trabajo o aseguradoras, similar a cómo los trabajadores pueden llevar sus fondos de jubilación 401 (k) a un nuevo empleador.

Sin embargo, las encuestas han demostrado que la mayoría de los estadounidenses casi no tienen ahorros para emergencias, por lo que los escépticos dicen que es poco probable que adquieran estas cuentas médicas.

"Los estadounidenses que están luchando para comprar un seguro de salud ahora no tienen el dinero para apartar", dijo Maura Calsyn, directora general de políticas de salud del Center for American Progress. "Esencialmente, aumentar los límites es sólo proporcionar a las personas de altos ingresos un mayor beneficio fiscal y no hacer nada para aumentar la cobertura".

Los críticos también señalan que los consumidores más viejos o más enfermos podrían agotar su fondo completo cada año y nunca acumular ningún ahorro.

P: ¿Cómo cambiarían las HSA bajo las propuestas de GOP?

Varias propuestas — incluyendo el reporte Better Way escrito por Paul Ryan (republicano de Wisconsin), aumentaría los límites de la contribución a la HSA. El plan de Ryan permitiría contribuciones libres de impuestos hasta un total igual a la suma del deducible anual del plan de salud más el máximo de gasto de bolsillo. Para familias, eso podría ser más de $14,000 al año.

El Obamacare Replacement Act, del senador Rand Paul (republicano de Kentucky) eliminaría el límite superior de las contribuciones por completo. También permitiría que las cuentas se vincularan con cualquier tipo de seguro, no sólo los planes de deducibles altos.

P: ¿Qué servicios cubren los fondos HSA?

Actualmente, el dinero en las cuentas se puede utilizar sólo para ciertos costos de salud, tales como deducibles, copagos para visitas al médico, atención hospitalaria y otros gastos de bolsillo. Los fondos no pueden ser utilizados para pagar (las) primas en (de?) planes de seguro de salud. Tanto la propuesta de Ryan como la de Tom Price, actual secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), permitirían que los fondos fueran usados para pagar honorarios directamente a los médicos, por lo que se llama "cuidado de conserje", que son arreglos en los que los consumidores pagan cuotas anuales o mensuales por cobertura especial que proporciona un acceso más rápido, visitas más largas o, en algunos casos, todos los servicios de atención primaria.

Christopher Condeluci, abogado y ex asesor del Comité de Finanzas del Senado, dijo que los republicanos podrían tratar de aliviar las reglas sobre qué servicios están exentos del deducible, para potencialmente incorporar la atención médica importante para las personas con enfermedades crónicas, tales como exámenes oculares anuales para las personas con diabetes. "Eso reconocería que hay personas que utilizan mucho la atención médica y que los planes con deducibles simplemente no son atractivos para ellos... a menos que usted pueda cambiar la definición para hacerlos más atractivos", dijo.

P: ¿Cuán comunes son las HSAs?

Un estimado de 26 millones de estadounidenses -asegurados y sus dependientes- están cubiertos por algún tipo de plan HSA-elegible. Esa es una pequeña parte del total de 178 millones de personas que tienen cobertura a través de sus empleos o planes comprados por su cuenta, pero ha crecido constantemente desde que las HSAs comenzaron a estar disponibles en 2003. Entre los empleadores que ofrecieron seguro el año pasado, alrededor del 24 por ciento tenía planes elegibles para HSA, con deducibles anuales de un promedio de $2,295 para las pólizas individuales y $4,364 para las familias, según una encuesta de la Kaiser Family Foundation. (KHN es un programa editorialmente independiente de la fundación.)

Paul Fronstin, del Employee Benefit Research Institute, señaló que la lenta rampa de aumento es similar a la mayoría de las tendencias en los beneficios para la salud. Ahora, dijo, con el enfoque del GOP en cambiar el sistema de salud, "podríamos ver una aceleración de esa tendencia".

P: ¿Cuánto costarían y cuáles serían las ventajas?

Los planes de salud elegibles pueden tener primas más bajas que otros tipos de seguros debido a sus mayores deducibles. Expertos en política de salud y economistas dicen que estas cuentas podrían hacer que las personas sean mejores consumidoras de atención de salud porque tienen más participación en el juego y son más propensos a buscar los mejores precios de medicamentos, atención médica u hospitalizaciones y evitar correr al médico con la nariz goteando. "Hace que la gente tenga más conciencia de que la atención médica que reciben está siendo pagada con dólares reales y no saliendo del éter", dijo Joe Antos, del American Enterprise Institute.

P: ¿Cuáles son las desventajas?

Por un lado, no es fácil para la gente comparar al comprar los precios de la atención médica. Y, los consumidores no siempre toman buenas decisiones. Entre los que tienen HSAs, el gasto general en atención médica realmente disminuye, informaron Fronstin y otros investigadores. Pero también descubrieron una tendencia inquietante: al menos en el primer año o dos, los asegurados reducen todo, incluyendo los servicios de alto valor que realmente deben buscar. Las visitas a la sala de emergencias aumentan. Y muchos incluso renuncian a exámenes de detección -como mamografías u otras pruebas de cáncer- a pesar de que están específicamente excluidos del deducible y por lo tanto son "libres de costo" para el consumidor. Evitar cuidados preventivos o de otra índole podría llevar a mayores costos en el futuro.

Esta historia fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de la Kaiser Family Foundation.