Jornaleros, 'los más vulnerables' a los operativos de inmigración dicen activistas

Casi todos los días, Rumaldo González se encuentra cerca del Home Depot de Riverside buscando trabajo para mantener a su familia.

Últimamente, sin embargo, sus oportunidades han disminuido.

González, un inmigrante de Guatemala, lo atribuye al presidente Donald Trump., pues dice que la gente lo piensa dos veces antes de contratar a jornaleros.

“Los que nos apoyan, nos dan trabajo. Pero los que están con Trump, no lo hacen”, esboza. El trabajo aquí ha cesado.

Los jornaleros, que ofrecen sus servicios como pintores, ‘ruferos’ (trabajan en techos), constructores, instaladores de piso y mudanzas, son algunos de los inmigrantes más visibles.

Debido a que muchos son indocumentados, los activistas dicen que eso los convierte en objetivos fáciles para los agentes de inmigración.

“Los jornaleros son los más vulnerables en nuestra comunidad en este momento porque se reúnen en las esquinas; están buscando trabajo” , comentó Javier Fernández, director de la Coalición del Inland para la Justicia Inmigrante.

“Se han vuelto más vulnerables a este tipo de redadas”, dijo.

Pero Virginia Kice, portavoz de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), señaló que esta agencia “no lleva a cabo redadas ni operaciones que se enfoquen en los extranjeros indiscriminadamente”.

La operación de ICE de una semana de duración que comenzó el 6 de febrero fue parte de una serie de redadas a nivel nacional que capturaron a más de 680 inmigrantes en todo el país.

Las autoridades dijeron que la operación se enfocaba en "amenazas a la seguridad pública" en seis condados del sur de California.

El noventa y cuatro por ciento de los detenidos en la región tenían condenas penales que iban desde el robo de identidad hasta el narcotráfico y la agresión sexual.

Según Kice, la mayoría de los arrestos hechos por los agentes de operaciones fugitivas de ICE se producen en o cerca de las casas de sus objetivos, no los centros de trabajo.

En cuanto a la Patrulla Fronteriza, que es parte de la Agencia de Protección de Aduanas y Fronteras (CBP), la mayor parte de su trabajo se realiza "en la zona fronteriza inmediata", expresó la agencia en un comunicado.

Sin embargo, señalaron que los agentes de la Patrulla Fronteriza tienen la autoridad de interrogar a individuos, hacer arrestos, y tomar y considerar evidencia en cualquier parte del país.

"Es un mito que estamos aterrorizando a la gente en los Home Depots", comentó una fuente del CBP que habló bajo condición de anonimato. "Ha habido incidentes en el pasado pero estamos enfocados en nuestra misión principal, la cual es proteger la frontera".

Alimentando el malestar se encuentran las repetidas promesas de Trump de deportar a millones de inmigrantes indocumentados. Apenas días después de asumir el cargo, firmó una orden ejecutiva que permite a que la mayoría de los inmigrantes indocumentados sean priorizados para la deportación.

También hay “inseguridad general” en la comunidad después de que ICE detuviera a algunos inmigrantes que habían sido condenados por delitos de menor nivel, como usar un número de Seguro Social que no les pertenecía, en lugar de otros más graves, señaló Manuel Pastor, director de Center for the Study of Immigrant Integration en la Universidad del Sur de California (USC).

Según Pastor, hay incertidumbre general sobre el destino de la comunidad, que tiene a muchos inmigrantes preocupados.

“Una de las cosas a las que todos prestamos más atención es como predecir lo que Trump y su administración harán”, dijo Pastor.

“Es mucho peor y más extraño de lo habíamos pensado”.

En un punto de reunión de jornaleros en el Sur de California, los trabajadores dijeron a través de un traductor que no tenían miedo de ser blanco de las autoridades de inmigración, algunos citando el apoyo de ciudades como Los Ángeles y su departamento de Policía.

Hace una década, activistas de la comunidad trabajaron con los funcionarios para establecer un área --equipada con dos inodoros portátiles y una estructura sombreada-- donde los jornaleros se reúnen cada mañana. Los trabajadores se reúnen alrededor de las 7 de la mañana en la parte trasera de un estacionamiento de Home Depot donde un hombre, pagado por la ciudad, administra a los trabajadores usando un sistema de lotería, según José A. Hernández, quien supervisa el sitio.

Benjamin Wood, del Centro de Oportunidades Económicas de Pomona, que opera el Centro de Trabajo de Jornaleros de Pomona, dijo que la mayoría de los trabajadores en el centro designado por la ciudad son regularmente instruidos sobre sus derechos y saben que tienen acceso a recursos legales. Incluso hacen ejercicios de roles para que sepan qué hacer o decir cuando se les acerque un oficial o agente federal, dijo.

"Creo que el estado de ánimo en el centro es probablemente menos estresante que el del resto de la comunidad que no está tan bien informada y está realmente en un estado de pánico, sobre todo cuando oyen rumores de que ICE está en la zona", según Wood.

El centro también tiene contacto regular con trabajadores en otros tres sitios de contratación informal en Rancho Cucamonga, Riverside y San Bernardino, que Wood cree que son "más vulnerables entidades como la Patrulla Fronteriza", como ha sucedido en el pasado.

Miles salen a diario

El North American Congress on Latin America calcula que hay cerca de 120,000 trabajadores que buscan o realizan tareas laborales diarias. Son predominantemente inmigrantes y latinos. La mayoría nacidos en México (59%) y Centroamérica (28%), pero el tercer grupo más grande (7%) nació en los Estados Unidos. Dos quintas partes (el 40%) había vivido en los Estados Unidos durante más de seis años y casi el 10% había estado aquí más de 20 años.