Comienza el Torneo Clausura de la Liga MX

Los Tigres arrancarán el 2017 concediendo ventajas a su primer rival del torneo.

El sábado los felinos estrenarán su corona ante Santos con un equipo de habituales suplentes, pues los jugadores que regularmente ocupan el once titular reportarán hasta el 9 de enero.

El equipo trabajó con 20 jugadores, entre los del primer equipo, más cinco canteranos de la Sub 20 y dos más de la Segunda División Premier.

Pero elementos como Nahuel Guzmán, Juninho, Hugo Ayala, Jorge Torres Nilo, Guido Pizarro, Jesús Dueñas, Javier Aquino, Jurgen Damm, Ismael Sosa y André-Pierre Gignac tienen permiso de llegar a entrenar hasta el próximo lunes.

Otros ausentes en la práctica fueron Andy Delort y los colombianos Francisco Meza y Luis Quiñones, quienes reportarían hasta hoy.

Por su parte, el otro cafetalero, Julián Quiñones, está concentrado con la Sub 20 de Colombia que jugará el Campeonato Sudamericano Sub 20 del 18 de enero al 11 de febrero.

Aunque Tigres solicitó que se aplazara la Jornada 1 ante Santos para tener más días de recuperación de la Final disputada el 22 y 25 de diciembre, el equipo de Torreón se negó, a diferencia de Chiapas, que sí aplazó su partido ante América hasta el 7 de febrero.

Es por eso que los Tigres llegarán parchados al arranque del Clausura 2017.

El Cruz Azul de Paco Jémez ilusiona y motiva a la afición celeste que llenaría el Estadio Azul este sábado en el duelo ante Necaxa, por la Jornada 1 del Clausura 2017.

De hecho, una fuente al interior del club aseguró que se espera un inmueble lleno para el debut de Jémez al frente de los celestes, así como el estreno de los refuerzos Ángel Mena y Gabriel Peñalba.

Para el arranque de este torneo, Cruz Azul decidió poner los boletos a la venta con un descuento de 20 pesos en todas sus secciones.

El delantero colombiano aceptó que hubo clubes interesados en contratarlo, pero que tras platicar con el director técnico Antonio Mohamed decidió permanecer con los Rayados para buscar el campeonato en el Clausura 2017.

"Yo hablé con Antonio, porque había muchos clubes interesados, pero uno irse así como así es duro", dijo.

"Si uno no gana nada, no vale nada lo qué pasó por acá. Este semestre hay que buscar ganar todo".

Pabón habría sido tentado por un club chino y Mohamed reveló parte de la situación antes de viajar a la pretemporada en Cancún.

El atacante aseguró que el próximo torneo desea ganar su primer título con los Rayados, el cual se le ha negado desde que llegó por primera vez al club en el 2013.

"Lo que faltan son títulos, porque sin títulos uno puede pasar y es un fracaso", sentenció.

"Lo importante es ganar títulos y más en esta institución que me han brindado todo, el cariño de la gente, de los directivos y de los compañeros, pero duras tres años, cuatro años, cinco años y no ganas nada, es un fracaso, entonces ya es hora de ganar algo".

Pabón reconoció que el título conseguido por Tigres en diciembre pasado ha ejercido que en el club haya más presión por ser campeón.

"Este semestre tenemos que ir por todo porque sabemos que hay mucha presión, que el rival de patio salió campeón", dijo.

El lateral rojinegro destacó la solidez que los caracterizó en el torneo anterior en la defensa, mientras que reconoció que la ofensiva de los Zorros pasó de ser débil a fuerte con los recientes movimientos de la directiva, por lo que el Atlas puede soñar con la Liguilla en el próximo semestre.

"Este Atlas está para pelearle a cualquiera, calificar a Liguilla y avanzar más de lo que se ha avanzado", declaró Madueña.

"Tanto Matías, como Fidel, en lo poco que han estado aquí, que he visto, creo que aportan mucho a la ofensiva del equipo y creo que nos van a ser de gran ayuda (...) El equipo se encuentra en buena forma, creo que hicimos una buena pretemporada. (Estamos) contentos y ya con ansias de que arranque".

El torneo pasado, Madueña fue el único jugador atlista que inició las 17 jornadas como titular, generando el interés de clubes como Chivas y América, que buscaron adquirirlo en el periodo de transferencias según varios reportes.

"Yo contento de que me sigan dando la continuidad acá. Si bien hubo algún interés o rumores, yo pienso en Atlas, estoy contento aquí", agregó el lateral de 26 años.

"Atlas me dio la oportunidad, me abrió las puertas de poder mostrarme, entonces yo siempre he tenido en mi cabeza estar aquí y seguir con esa continuidad".