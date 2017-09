López Obrador sostiene que su objetivo ‘no es pelear' con los EEUU de Trump

Washington.- El candidato a la Presidencia de México para 2018, el izquierdista Andrés López Obrador, aseguró que su objetivo "no es pelear" con EEUU, pero remarcó que "haremos valer nuestra soberanía con respeto", al comentar las controvertidas propuestas del presidente, Donald Trump.

"No nos vamos a pelear con EEUU (...). No apostaremos a la ruptura", dijo López Obrador, candidato presidencial del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en una conferencia en el centro de estudios Woodrow Wilson de Washington.

Aunque, precisó, "haremos valer nuestra soberanía con respeto".

Sobre el agresivo tono de Trump con México, país al que el presidente ha acusado de ser responsable del envío de drogas y criminales hacia EEUU, y su controvertida propuesta de construir un muro fronterizo, el candidato reiteró su oposición.

"Diremos no al muro, no a la militarización de la frontera. No es serio, y no resuelve los problemas", subrayó López Obrador, al remarcar que la cuestión del narcotráfico debe ser encarada mediante "la cooperación bilateral".

"Trataremos de hacer entrar en razón al presidente Trump", agregó.

El presidente estadounidense ha repetido en numerosas ocasiones que el muro será construido y será sufragado "antes o después" por parte de México, algo que las autoridades mexicanas han rechazado tajantemente.

El aspirante a la Presidencia mexicana insistió en que la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que México integra con Estados Unidos y Canadá, debería haberse pospuesto para después de las elecciones presidenciales de julio de 2018, donde se escogerá al sucesor de Enrique Peña Nieto.

López Obrador, quien ya fue candidato presidencial en 2006 y 2012, criticó las reformas estructurales impulsadas por Peña Nieto (2012-2018) y reafirmó que, de llegar a la Presidencia, las revisaría.

Entre estas reformas se encuentra la educativa, la de telecomunicaciones o la energética, que abrió el sector petrolero a la iniciativa privada tras casi ocho décadas de monopolio estatal.