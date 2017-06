Chabelo escribe sus memorias

CIUDAD DE MÉXICO.- Como no tiene propuestas concretas de trabajo en televisión, cine o teatro, Xavier López "Chabelo" se dedica a escribir.

Entre las cosas que redacta están sus memorias, las cuales no sabe si algún se atreverá a publicar.

"Estoy escribiendo, escribo mis cosas, lo que se me ocurre y me siento a la máquina todos los días.

"Hace rato que estoy escribiendo eso, pero no sé cuándo lo termine, me parece muy presuntuoso, porque hablas de ti mismo", dijo en entrevista.

El ex conductor de En Familia con Chabelo no descarta volver al cine o la televisión, siempre y cuando considere que sea un proyecto interesante.

"Voy a hacerlo cuando sea en forma natural. No quiero forzar nada, no tengo prisa de nada. Ya he estado mucho tiempo, si me necesitan, si les soy interesante, si valgo la pena, me llamarán. Si no, me quedo en mi casa", agregó.

Pero lo que si tiene muchas ganas de hacer es actuar en teatro y estuvo en pláticas con Jorge Ortiz de Pinedo para realizar algo juntos.

Sin embargo, los problemas de salud que ha tenido últimamente Ortiz de Pinedo han detenido el proyecto.

"Jorge ha estado un poco mal de salud y por eso creo que se ha retrasado un poco, pero vamos a esperar a ver qué pasa.

"Me preocupa mucho su salud, es un hombre que tiene todavía mucha vida por delante y no me gusta que se estacione por estar mal de salud".