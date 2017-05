AMLO anuncia alianza con el PT para 2018

NEZAHUALCÓYOTL.- Para Andrés Manuel López Obrador, dirigente de Morena, el PT dejó de ser un partido palero, y ahora es una "honrosa excepción".

Tanto que, tras someterlo a la voluntad de los asistentes al cierre de Delfina Gómez en Nezahualcóyotl, anunció que habrá alianza con ese partido en 2018.

"Lo tiene que decidir el Congreso de Morena, pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Vamos juntos con el PT ahora y en el 18?", preguntó desde el templete. Un coro le respondió que sí.

"Ya está", zanjó López Obrador. "No me acusen a mí de autoritario, intransigente. Aquí está la opinión de la gente".

Por su parte, el ahora ex candidato petista Óscar González Yáñez recibió el abrazo de López Obrador y le pidió al candidato del PRD declinar también.

"Quien se diga verdaderamente de izquierda tiene que estar con el pueblo; el pueblo está con Andrés Manuel, con Delfina, con Morena, con el PT; el PT está con Andrés, con Delfina, con su querido pueblo y del lado de las causas más nobles", describió.

Aunque dijo que no va a insistir, López Obrador reiteró la convocatoria y "ultimátum" al PRD.

"Si ellos deciden que van a continuar con esa candidatura es muy claro que están jugando el papel de paleros, aunque no les guste", dijo, y agregó que si los del PRD no se deslindan del PRI, "no vamos con los dirigentes de ese partido en el 2018, porque es ahora".

El tabasqueño afirmó que los mexiquenses han recibido una bendición por tener la oportunidad de elegir como Gobernadora a Delfina Gómez, la humilde hija de un albañil que viene a demoler la pirámide de corrupción construida por el PRI en 90 años.