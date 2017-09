Los famosos como Diego Luna son celosos de su privacidad

CIUDAD DE MÉXICO.- La línea entre lo público y lo privado es una que tanto Diego Luna como Luis Gerardo Méndez cuidan como un preciado tesoro.

"Uso mucho Instagram y tengo muy claro qué amigos míos van a estar ahí y cuáles no. Los que son actores están acostumbrados a esto y por supuesto que los voy a poner en alguna foto.

"Pero los que son de toda la vida, con los que crecí en la secundaria y preparatoria, a mi madre o a mis primos jamás los van a ver ahí porque ellos son sagrados, forman parte de otro espectro. Tenemos que ser muy conscientes de eso", dijo Méndez.

Los actores alternarán el protagónico de la obra Privacidad, de James Graham, en la que a través del personaje de un escritor se cuestiona la relación del ser humano con la tecnología y la responsabilidad que debe tener al manejarla.

Luna reconoció ser más moderado con el uso de las redes sociales sobre todo porque protege mucho a sus hijos.

"Los niños no tienen por qué vivir la fama de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos. Cada quien debe poder diseñar un poco su vida y su camino.

"Trato de proteger a mis hijos de eso y, obviamente, el internet es un lugar donde hay que andarse con mucho cuidado. Es también muy útil, mis chavos lo usan muchísimo en términos de aprendizaje, entretenimiento, pero hay que ser precavido", compartió.

El montaje también plantea cómo los gobiernos y las empresas tienen la capacidad de obtener información que muchos podrían considerar privada.

Y precisamente, el protagonista de Rogue One: Una Historia de Stars Wars lamentó que en México haya existido el espionaje, presuntamente por parte de las autoridades, a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción como lo dio a conocer una investigación en junio.

"Es increíble que siga habiendo periodismo en este país, donde hay ese nivel de violencia, donde hay estas claras muestras de espionaje e invasión a la privacidad, a la libertad de expresión en todos sentidos.

"Esta obra es más necesaria que nunca. Esto (la invasión) no está pasando en otros lados, en el primer mundo, en los lugares que están declarados en conflicto, está pasando en nuestro País y es urgente que le demos el golpe a esto", sostuvo.

La puesta en escena representa el regreso a los escenarios teatrales de ambos actores y el próximo trabajo de Luna en México.

Diego explicó que, pese a tener proyectos en distintos lugares del mundo y participar en producciones internacionales, su residencia es en el país y tiene una conexión más fuerte con el público y las historias mexicanas.

"Cada tanto me da el síndrome del ‘jamaicón’ y empiezo a pensar qué hago tan lejos de mi casa, de la gente que quiero, del lugar dónde decidí ser actor, y el teatro concilia eso, te da un centro y rutina.

"Aquí en el país están mis hijos, aquí van a la escuela, así que el teatro me acerca a ellos. Y, además, me acerca a mi padre y al por qué me gusta actuar. El cine me gusta hacerlo desde todos lados. El teatro sólo actuarlo porque ahí es donde sucede".