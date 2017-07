Bajito y suavecito. Así ha llegado el fenómeno de los Low Riders, un ícono de la cultura chicana, al museo Petersen de Los Ángeles. No llegaron dando brincos, esos los han dado de emoción los aficionados a expresión cultural que se desarrolló en el Sur de California durante los años 1960s y 1970.

Las ranflas son parte de la identidad chicana. Fueron acogidas por muchos artistas que han inyectado sus expresiones políticas y culturales. Son, como lo describe el doctor Tomás Ybarra Frausto, "algo con un sentido de amor propio, que es rebelde, orgulloso y tiene raíces de resistencia".

En el Museo Petersen hay un grupo de autos y cuadros que buscan reflejar el corazón y la inspiración de este fenómeno.

Una de las mayores atracciones es sin duda, El Rey, un Chevrolet Impala de 1963 y obra de Albert de Alba. El cromado en las piezas de metal y los brillantes colores de su pintura se extienden desde su carrocería hasta el motor, el baúl, y los discos de los frenos.

El Muerto Rider, otro Impala de 1968, muestra predominantemente a la Katrina en su capó y acentúa el color negro como parte de su presentación. Esta obra de John Jota Leaños y Artermio Rodriguez, emplea elementos visuales con la historia del Oeste y del Día de Los Muertos, una celebración hispana arraigada desde la época precolombina.

"Son auténticas obras de arte, el tiempo, el detalle y la belleza de los acabados es impresionante", expresó Raul Gutiérrez, un residente de Los Ángeles que llegó a una exhibición previa a la aperura oficial.

Desde el pasado 1 de Julio el Museo inició esta exhibición titulada, "El alto arte de conducir bajito: Ranflas, Corazón e Inspiración".

La obra examina los puntos de vista diversos y complejos de los artistas quienes visualizan y celebran la estética de los Lowriders a través de una selección de arte que incluye no solo los autos, sino también, pinturas, esculturas e instalaciones artísticas.

El museo presenta el trabajo de más de 50 artistas de California y otros de estados del sureste de Estados Unidos. Trabajos como el de Levi Ponde y "One Last Ride" o "Old Memories y New Dreams" de Wenceslao Quiroz or "Fire and Desire" del famoso artista de tatuajes Mister Cartoon.

El Museo Petersen está ubicado en el 6060 de Wilshire Blvd. en Los Ángeles y abre de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. La admisión es de 15 dólares para adultos, $12 para estudiantes y personas de la tercera edad y $7 para niños.