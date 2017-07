Pee Wee: Vengo más fuerte que nunca

MONTERREY.- Entusiasmado, con nuevos bríos y una sonrisa que no le desaparece del rostro, llega PeeWee más fuerte que nunca.

Con su disco bajo el brazo, El PeeWee, el cantante, quien se siente regio porque aquí nació su mamá, está en la ciudad para cerrar la promoción de su álbum pues ya está listo para emprender su gira de conciertos.

"Vengo más fuerte que nunca, contento con todo lo que viene. Voy a hacer una gira por toda la República Mexicana, Centro y Sudamérica", comentó el intérprete de "Con Tus Besos" y "La Chica que Soñé".

"A donde me lleve Dios, a donde me lleve esta carrera hermosa, que es la carrera de ser cantante, allá voy".

Volver a los escenarios después de un silencio musical es para PeeWee toda una aventura.

Su vida, dijo, ha dado un giro de 180 grados porque de no tener nada, musicalmente hablando, ahora lo tiene todo.

"He trabajado muy duro para alcanzar siempre lo mejor. Acabo de regresar de Bolivia, tenía desde el 2011 de no ir allá. Desde el momento que llegué al aeropuerto tumultos de fans me recibieron, fue algo que me sorprendió muchísimo, me siento bendecido", comentó.

Para PeeWee, volver a la música significa un renacer. Y es que hace dos años se encontró solo, sin apoyo y sin dirección.

"Gracias a Dios eso ya es un libro, una etapa de mi vida que cerré. Estoy con toda la buena energía del mundo, de querer lograr muchas cosas, estoy contento con todo lo que hemos logrado con este disco El PeeWee, que es de los más vendidos en México".

"La idea es llevarlo por todo el mundo si se puede, darle prioridad a México, que tengo mucho tiempo de no hacer una gira".

Las regias pueden estar contentas porque PeeWee estará varios días por aquí.