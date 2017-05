Zidane opina le falta el último esfuerzo al Madrid

Al Real Madrid le falta el último esfuerzo para ganar la Liga española, y éste será el domingo cuando visite al Málaga, aseguró el técnico Zinedine Zidane.

El cuadro blanco necesita de un punto para asegurar el título, el cual persigue también el Barcelona.

"Aún falta un partido, nos falta sumar, seguir con lo que estamos haciendo. Aún no está sentenciada la Liga, pero era importante sumar hoy (ayer)", relató en conferencia.

"Estamos contentos con los tres puntos. Vamos a tener que jugar el último partido y va a ser difícil. El vestuario está contento. Al final, cuando juegas con actitud y trabajas mucho puedes conseguir los tres puntos".

Será precisamente el duelo en La Rosaleda la parte más complicada, pues se juegan todo el año.

"Queda lo más difícil todavía. Cada día menos, nos falta un partido. Ahora sabemos lo que nos jugamos", afirmó el entrenador.

"Lo que hay que hacer es recuperar bien porque hemos dado muchísimo físicamente y después el domingo. Sin pensar en el resultado, sino en hacer el máximo e intentar ganar el partido".

Zidane resaltó la labor de Cristiano Ronaldo, quien marcó los primeros dos goles del triunfo ante el Celta.

"Se encuentra muy bien, físicamente fenomenal y lo ha demostrado. No sólo marcando sino corriendo mucho y haciendo esfuerzo defensivo. Él está muy bien y se le ve en el campo", dijo.

El francés no quiso contestar si se ve ganando el doblete.