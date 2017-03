Centroamericanos enfrentan lentitud y falta de recursos consulares para obtener identificaciones de sus países

En los días próximos a la Navidad, Marlon Menjivar (nombre ficticio para proteger su identidad), un inmigrante que trabaja en la construcción, manejaba por calles Red Hill y Edinger en la Ciudad de Tustin, en el Condado de Orange.

Había un retén policial y lo pararon. El inmigrante oriundo de Sonsonate entregó su licencia vigente que consiguió en otro estado, (Nuevo México). Pero el policía le dijo que tenía que cambiar su licencia por la de California.

Al final de su encuentro con la autoridad le dieron una infracción de $1,300 “por no estar asegurado” el automóvil que manejaba. Por fortuna en la Corte le pidieron el seguro. Lo entregó y la multa fue reducida a $400.

El problema ahora es sacar la licencia de conducir de California y para ello necesita de documentos que solo puede obtener en el consulado de de su país.

Y es ahí donde se enfrentó a lo que muchos salvadoreños viven ahora debido a que el consulado de El Salvador está tardando hasta 30 días o más en darles identificación a sus paisanos. Los guatemaltecos tienen incluso problemas peores.

Esto pese a la incertidumbre que se vive con las arremetidas del presidente Donald Trump contra los inmigrantes y a lo que oficialmente hablan las cancillerías de que ayudarán a sus connacionales.

Sin documentos de su país

Mucha gente que quiere sacar licencia de conducir o su pasaporte se ha visto afectada. No tienen una forma oficial de identificación para solventar cualquier encuentro con las autoridades que pueden remitirlos hacia una eventual deportación.

“La demanda de atención tiene altas y bajas”, justificó Carlos Sánchez Supervisor Regional DUI (Documento Único de Identidad) en el Exterior, en las oficinas del Consulado de El Salvador en Los Ángeles. “Si llueve, la gente no viene [por sus documentos]”.

El Consulado de Guatemala en Los Ángeles está en una peor situación. Ni siquiera tienen libretas para poder emitir pasaportes y aproximadamente 424,000 guatemaltecos se encuentran a la espera de que las autoridades del Registro Nacional d Personas (Renap) solucionen la crisis sobe la impresión del Documento Personal de Identificación (DPI).

“No tenemos libretas para [expedir] pasaportes”, declaró a Excélsior, Rodolfo Urrola, tercer secretario del Consulado de Guatemala en Los Ángeles. “Usualmente, el tramite dura ente uno y dos meses”.

Tramitar un pasaporte guatemalteco no se puede hacer sin el DPI.

Un problema común para muchos

“Para mí los dos policías blancos que me detuvieron, actuaron con cierto grado de racismo”, dijo Marlon. “En ese incidente me quisieron decomisar la licencia [de Nuevo México]. Uno de los policías preguntó que, si no tenía otro documento de mi país, como identificación, ante lo cual respondí que no”.

A Marlon le pidieron que alguien que tuviera licencia de California o a un ciudadano estadounidense tenía que llegar al reten para poder llevarse su vehículo.

Y así lo hizo. Pero tenía un plazo de 30 días para cambiar la licencia. Tiene una cita sobre el caso en la Corte, pues quiere apelar la multa que nunca fue por no tener licencia, sino por un seguro de automóvil que sí está en regla.

Para obtener la licencia de conducir de California, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) solicita al menos, dos documentos oficiales a los ciudadanos salvadoreños como Marlon: pasaporte y el Documento Único de Identidad (DUI).

Desde la primera semana de enero, Marlon solicitó el DUI y, hasta ahora, no lo tiene. En la ventanilla 9 del Consulado de El Salvador en Los Ángeles le aseguraron que dichos documentos tramitados en diciembre de 2016 se entregarían la última semana de febrero.

“En dos ocasiones no he podido ir a las citas para el examen de manejo, las he suspendido por la falta de no tener el DUI, aunque el pasaporte ya lo tengo”, dijo Marlon. “Al final, manejo con un gran temor, no sé qué puede llegar a pasar si llegara a detenerme un policía, puesto que ya estoy en sus archivos. Puede que me detengan y no se puede que hasta ahí llegué el sueño americano”.

Temor en la población

Es que, con las nuevas leyes de inmigración del presidente Trump se abre un abanico de deportaciones masivas con la publicación de unos memorandos hacia diversos departamentos para identificar, capturar y deportar a indocumentados de Estados Unidos.

“Vivo momentos de miedo”, señala Marlon. “Yo antes tenía el concepto de vivir con un pie adentro y otro afuera [de Estados Unidos”, indica. “Después de las elecciones y el triunfo de Trump ya me siento con los dos pies fuera, y por muy optimista que sea, debo ser realista. Eso me ha llevado a la inseguridad”.

Marlon sabe que, en caso de una emergencia, contar al menos con una identificación válida de California podría significarle cierta tranquilidad.

Para ello, no obstante, requiere que las autoridades diplomáticas de El Salvador san capaces de responder al temor de sus compatriotas con los trámites de documentación necesaria.