Ley de cuidado de Salud en el Senado recortará $114 mil millones al Medi-Cal

California se arriesga a perder $114,6 mil millones en fondos federales a lo largo de una década para su programa del Medicaid bajo el proyecto de ley de salud del Senado, una disminución que requeriría que el estado desmantelara y reconstruyera por completo el programa de seguro de salud público que ahora sirve a un tercio del estado, dijeron recientemente líderes del sector salud.

Las reducciones al programa del Medicaid más grande del país empezarían en $3 mil millones de en 2020 y ascendería a $30,3 mil millones anuales para 2027, según un análisis publicado por los departamentos estatales de finanzas y servicios de salud.

"No es la reforma del Medicaid", dijo Jennifer Kent, directora del Departamento Estatal de Servicios de Salud, en una entrevista. "No es una reforma de los beneficios. Es simplemente una reducción enorme de fondos al programa Medicaid. Estamos profundamente preocupados por lo que eso significa para la viabilidad a largo plazo del programa en su estado actual".

Medicaid cubre a un número asombroso de californianos: 13.5 millones de personas de bajos ingresos: niños, personas con discapacidades, residentes de hogares para adultos mayores y otros.

Aproximadamente 3,8 millones de ellos, muchos de los cuales están crónicamente enfermos, se convirtieron en elegibles para cobertura bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), informalmente conocida como Obamacare.

California será el estado que enfrentará las mayores pérdidas, según un informe publicado por la consultora Avalere Health. La financiación federal se reduciría un 26% en 10 años, según el informe. Muchos estados, incluyendo Alabama, Georgia, Texas y Florida, enfrentarían una caída de menos del 10%.

El proyecto de ley del Senado para derogar y reemplazar ACA sería un "cambio fiscal masivo y significativo" de la responsabilidad del gobierno federal con los estados, según el análisis. Esto obligaría a tomar decisiones difíciles sobre a quién y qué cubrir, y cuánto pagar a los médicos, hospitales y clínicas, dijo el informe.

Medi-Cal para indocumentados

Además de ampliar su población de Medicaid, pronto y vigorosamente bajo el Obamacare, el estado comenzó a cubrir a niños inmigrantes indocumentados el año pasado. El programa de California, conocido como Medi-Cal, también proporciona atención dental y otros servicios que son opcionales bajo las reglas federales del Medicaid.

Mari Cantwell, directora del Medicaid en el estado, dijo que las propuestas republicanas presentan un problema fundamental que no se puede resolver recortando los bordes.

"Nada está seguro, ninguna población, ningún servicio", dijo Cantwell. "Es realmente desalentador y honestamente horrible pensar en un mundo bajo este proyecto de ley del Senado y lo que significaría".

Las pérdidas son más de las previstas en el proyecto de ley de la Cámara Baja. El análisis dice que es porque el cambio de costos aumenta con el tiempo bajo la propuesta del Senado.

Los líderes del Partido Republicano en el Congreso han estado tratando de derogar ACA por siete años, argumentando que es una ley desastrosa que cuesta demasiado y deja a los consumidores con primas crecientes y muy pocas opciones de atención.

El proyecto de ley del Senado revisaría Obamacare de varias maneras.

Además de reformar el Medicaid, cambiaría drásticamente el sistema de créditos tributarios utilizado para ayudar a los estadounidenses de bajos ingresos a obtener cobertura de salud.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) llegó a la conclusión de que el proyecto de ley reduciría el déficit federal en $321 mil millones durante la próxima década, dejando a 22 millones más de estadounidenses sin seguro de salud.

Los cambios

Bajo la legislación, el gobierno federal pagaría una cantidad fija a los estados por los gastos del Medicaid, una tasa per cápita, en lugar de pagar una parte de todos los gastos incurridos.

Los líderes de salud en el estado predicen que los costos estatales sobrepasarían la asignación del gobierno federal, lo que significaría que California tendría que cubrir unos $37,3 mil millones adicionales entre 2020 y 2027.

"Ya se trate de medicamentos o el costo de vida subiendo o las nuevas tecnologías en la atención de salud, hay costos que no podemos controlar", dijo Cantwell.

"Y si usted sigue una tendencia que realmente no refleja la realidad de lo que parece la atención de salud, el estado siempre va a estar en un lugar en el cual será incapaz de pagar por esos costos".

Los límites financieros propuestos tendrían un "efecto devastador y escalofriante" en el gasto en el Medicaid y afectaría a los proveedores aún más, según el análisis. California ya está cerca del nivel más bajo en la cantidad que paga a los proveedores del Medicaid.

La reforma del Obamacare propuesta por el Senado también obligaría a hospitales y clínicas que atiendes a los pobres y a los que no tienen seguro a vivir dentro de los nuevos límites financieros, llevando a "atención no compensada por cientos de millones, si no es que miles de millones al año", según el análisis.

Además, el proyecto de ley del Senado eliminaría el financiamiento para la expansión del Medicaid, que permitió que 3,8 millones de adultos solteros sin hijos y otros en el estado se convirtieran en elegibles. Bajo la Ley del Cuidado de Salud Asequible, el gobierno federal se comprometió a pagar el 90% de los costos. Pero el proyecto de ley del Senado reduciría esa cifra al 50% a partir de 2024.

Sin los fondos federales prometidos, California tendría que gastar cinco veces más de lo que se había estimado anteriormente para continuar cubriendo a los nuevos beneficiarios. Para 2027, el costo acumulado para California sería de $74,1 mil millones, según el análisis.

'Terrible'

En días pasados, los líderes de California prometieron luchar contra el proyecto de ley, conocido como la Ley de Reconciliación Better Care (Mejor Atención). "En pocas palabras, este es un terrible proyecto de ley y debemos derrotarlo", dijo la senadora demócrata Dianne Feinstein en una llamada con periodistas.

La senadora Kamala Harris, también demócrata, agregó que las poblaciones más vulnerables son las que más tienen que perder: niños, personas con discapacidades y adultos mayores. "Este proyecto de ley no es nada menos que un desastre, y no es de extrañar que lo hicieran en secreto porque no tienen nada de qué estar orgullosos", dijo Harris, quien pretende eliminar el proyecto de ley antes de que llegue al piso del Senado.

Las consecuencias serían particularmente malas en el condado de Los Ángeles, hogar de 1 de cada 20 beneficiarios del Medicaid en la nación, dijeron recientemente funcionarios del condado.

"El condado de Los Ángeles será la zona cero por las mortales consecuencias del plan", dijo Sheila Kuehl, supervisora del condado, durante una conferencia de prensa. "Sin embargo, no solo se trata de dinero... Se trata de las personas que cuentan con nosotros para atender su salud".

Durante la conferencia, varios residentes del condado de Los Ángeles y miembros del sindicato presentaron letreros que decían "La salud es un derecho humano" y "SALUD para todos".

Ken Bascom, de 62 años, quien vive en Venice, California, y asistió a la reunión, dijo que durante la recesión perdió su empleo y su seguro otorgado por el empleador. Poco después de que Bascom fuera elegible para Medi-Cal en 2014, le diagnosticaron cáncer de riñón. Ahora libre de cáncer, Bascom dijo que a menudo piensa en lo que habría sucedido si no hubiera podido obtener atención médica.

"Lo más probable es que estuviera muerto", dijo Bascom, quien recibe atención en la Clínica Familiar de Venice. "Es muy aterrador".

También asistió Steven Martin, de 27 años, quien dijo que depende del seguro que obtuvo a través del Obamacare para pagar por el tratamiento de su leucemia. Martin, quien tiene seguro privado a través de Covered California, el mercado de seguros de salud estatal, dijo que su medicamento cuesta decenas de miles de dólares anuales.

"Sin seguro, no voy a tener acceso a mi medicación", dijo.

Mitch Katz, director de la Agencia de Salud del condado de Los Ángeles, dijo que ACA hizo una "gran diferencia" en el condado, reduciendo drásticamente la tasa de personas sin seguro y los tiempos de espera en las salas de emergencia, y ayudando a conectar pacientes con médicos de atención primaria.

"Las salas de emergencias a menudo tenían dos y tres días de espera", dijo. "Debido a ACA, ya no es así... La sala de emergencias nuevamente está cómo lo que debería ser, para emergencias".

Katz dijo que teme que todo eso cambie si los republicanos logran reformar la ley de salud.

Ana Ibarra contribuyó con este informe.

Esta historia fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de Kaiser Family Foundation.