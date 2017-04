Indocumentados no deben usar propaganda y parafernalia referente a la marihuana

ROBYN BECK/GETTY IMAGES

Las recomendaciones para los indocumentados es no trabajar en tiendas de venta de marihuana, no llevar consigo las tarjetas de marihuana medicinal, no cargar accesorios que demuestren el consumo de la marihuana, no tener fotos usando marihuana en sus celulares y redes sociales, ni siquiera usar camisetas pro marihuanas.