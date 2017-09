Michael Jordan y LeBron James se sumaron a protesta contra Trump

La leyenda del basquetbol, Michael Jordan, y el 3 veces campeón de la NBA, LeBron James, mostraron su apoyo a la NFL ante las polémicas declaraciones del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"En una época de creciente división y odio en el país, deberíamos estar buscando la forma de trabajar juntos y apoyarnos los unos a los otros para no crear una división mayor", dijo Jordan.

LeBron, fue tajante y nombró a Trump como "vagabundo".

"No voy a dejar que un individuo, no importa el poder, usé el deporte como plataforma para dividirnos", argumentó.