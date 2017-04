Los Ángeles.- Líderes hispanos y sindicales invitaron a la comunidad a marchar el próximo 1 de mayo en las diferentes marchas convocadas por el Día del Trabajo como una manifestación "del llamado a la unidad" para resistir las políticas del presidente Donald Trump.

Representantes de las coaliciones Primero de Mayo y Derechos Plenos para los Trabajadores Inmigrantes junto con miembros de LA Progressive, Unión del Barrio, CA por el Progreso y del Congreso Latino de California llamaron a participar en las actividades con motivo del Día Internacional del Trabajador.

Al destacar que la Coalición Primero de Mayo está integrada por más de 100 organizaciones que trabajan "para resistir la agenda de Trump", Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA), pidió "libertad y justicia para todos".

"Somos luchadores por la justicia y por eso es que el 1 de mayo vamos a marchar unidos en las grandes ciudades de todo el país", destacó Salas en conferencia de prensa conjunta en Los Ángeles.

La activista pidió a los trabajadores "que se toman el día libre y marchen. Les pedimos a los dueños de negocios, especialmente aquí en Los Ángeles, donde hay muchos negocios de inmigrantes, que cierren su negocio ese día".

Juan José Gutiérrez, representante de Derechos Plenos para los Trabajadores Inmigrantes, explicó que el hecho de que haya al menos dos grandes marchas previstas en Los Ángeles es una decisión "estratégica" y no por falta de unidad.

"Aprendimos desde 2006 que si todos nos concentramos en un mismo lugar no cabemos, se paraliza inmediatamente la ciudad y por eso estratégicamente decidimos salir desde dos puntos principales", argumentó el activista.

Para David Huerta, presidente del sindicato SEIU Trabajadores Unidos de Servicios del Oeste (USWW), la participación en las actividades del 1 de mayo debe ser una muestra "de unidad en todas nuestras comunidades".

"Hemos visto en este presidente el hostigamiento y la manera como se están conduciendo las deportaciones, casa por casa, separando familias, padres, madres, hijos, tías, tíos y deportando niños a países que ya no reconocen", dijo el sindicalista.

Javier Rodríguez, uno de los dirigentes de la Coalición 25 de Mayo que promovió las exitosas marchas de cientos de miles de personas en Los Ángeles en marzo y mayo de 2006, considera muy importante "unificar las fuerzas".

"Tengo la esperanza de que se pueda tener una unidad de las fuerzas por lo menos parcial para tratar de motivar, alentar, galvanizar, a la gente", declaró a Efe el dirigente.

Rodríguez, que trabaja con la Coalición Santuario del Valle San Gabriel, considera que "es muy latente el miedo y eso lo que está limitando la participación de todos en los eventos".

Para el dirigente tan o más importante que la mismas marchas es el que ese día la gente "no vaya a trabajar, no vaya la escuela y no abra sus negocios".