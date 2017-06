Treinta estudiantes viajarán a México para estudiar

SAN BERNARDINO » Menos del 9 por ciento de los jóvenes estadounidenses que estudian en el extranjero son latinos y pocos viajan a la nación muchas veces difamada que se encuentra en la frontera sur.

Esas estadísticas cambiarán un poco, cuando 30 estudiantes de Cal State San Bernardino comiencen una estancia académica de 21 días en México.

La mayoría son de ascendencia mexicana pero no han estado en ese país durante años, si es que lo han hecho.

"Realmente nunca he estado en México, sólo en la frontera, donde he comido algunos tacos y otras cosas", dijo Eric Díaz, de 23 años, un día antes de partir para el viaje. "Ahora podré volver a conectarme con la cultura. Estoy seguro de que será una experiencia más allá de mis expectativas, y estoy muy agradecido con todos los que hicieron esto posible ".

Este es el segundo viaje a la Ciudad de México y sus alrededores patrocinado por el Consulado de México, Mercados Cárdenas y la universidad.

Esos grupos contribuyeron colectivamente con $66,000 dólares, dejando a los estudiantes responsables de $1,243.

El presidente de Cal State San Bernardino, Tomás Mórales, dijo que estudiar en el extranjero era importante porque abría los horizontes de un estudiante, algo que defendía en otras universidades y cuando llegó a San Bernardino en el 2012. "La gente me decía que nuestros estudiantes no pueden estudiar en el extranjero - no tienen los medios", dijo Morales. "Yo rechazo eso. Digo que en este pequeño mundo global tenemos que encontrar una manera de dar a los estudiantes esa oportunidad ".

Mórales enfatizó que el programa no era sólo una divertida oportunidad para los estudiantes - también sería académicamente riguroso.

Los estudiantes visitarán edificios gubernamentales así como centros artísticos y culturales, según el itinerario del programa. "Viví en México durante seis años, y no tuve la oportunidad de ir a todos estos lugares", dijo Tatiana Karmanova, decana de la Escuela de Extensión del Aprendizaje.

El viaje anterior incluyó a 10 estudiantes en DACA, que previene la deportación de jóvenes que entraron ilegalmente en el país antes de los 16 años y cumplen otros requisitos. El departamento de Inmigración permitió el viaje y dejaron a los estudiantes volver a entrar en el país, ayudando a que regresaran con documentación como si fueran ciudadanos estadounidenses.

La nueva administración presidencial ha sugerido poner fin al programa y no se concedieron los mismos permisos este año, por lo que todos los estudiantes son ciudadanos estadounidenses, según Enrique Salomón Rosas Ramírez, cónsul mexicano en San Bernardino.