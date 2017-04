Knott's Berry Farm agrega detectores de metal

BUENA PARK: Knott's Berry Farm ha comenzado a usar detectores de metales para proteger a los visitantes, convirtiéndose en el último parque temático del sur de California en mejorar sus medidas de seguridad.

Los funcionarios de Knott describen los detectores de metales, que comenzaron a instalarse hace un par de semanas en la entrada del parque, como parte de un programa de seguridad más amplio.

Medidas similares también se implementan en Disneyland, Disney California Adventure, Universal Studio y Six Flags Magic Mountain.

"La instalación de detectores de metales en nuestro parque es parte de la evolución continua de nuestras prácticas de seguridad", dijo Cherie Whyte, portavoz de Knott, en un comunicado. "(Esto) es sólo un segmento de un programa de seguridad de múltiples capas, que se desarrolla en coordinación con las autoridades locales".

"Creo que es una buena idea", dijo Joanne Birdsall de Hawthorne, quien estuvo en Knott el martes. "Sólo necesitan acelerar un poco para atravesarlas. Tal vez poner en un carril expreso para aquellos con sillas de ruedas o caminantes que no pueden destacar en el sol durante mucho tiempo. "

Brandon Sandoval, titular de un pase de temporada de Knott de Monterey Park, también respaldó los detectores de metales.

"Al principio pensé que sería una molestia, pero por razones de seguridad estoy de acuerdo con eso", dijo Sandoval. "Antes de los detectores de metal, me sentía un poco inseguro. No era mucho más tiempo para pasar por ellos, y me siento más seguro. "

Pero Rachelle Ottosen, una visitante de Olalla, Wash., Estaba molesta porque tenía que tomar una navaja que usa para defenderse de nuevo a su coche.

"Ahora me siento desprotegido", dijo Ottosen. "Creo en la Constitución y en mi derecho a protegerme. ¿Qué pasará si alguien se mete con una pistola o un cuchillo? ¿Cómo me protejo? "

Los operadores de los parques temáticos han estado muy nerviosos acerca de las medidas de seguridad.

Pero a raíz de los ataques terroristas en todo el mundo y las amenazas de los últimos años, las medidas más visibles como los detectores de metales se han convertido rápidamente en la norma.