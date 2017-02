Karla Souza, de 31 años, goza de lo mejor de los dos mundos porque lleva su patria, México, por dentro y vive en el sur de California.

Llamada un encanto dentro y fuera de la actuación por sus seguidores, la actriz mexicana es popular por sus actuaciones en la serie televisiva How to Get Away With Murder y en cintas mexicanas como ¿Qué culpa tiene el niño?, El Efecto Tequila o Suave Patria, así como ser la imagen actual de L’Oreal México.

En estas fechas se prepara para el estreno nacional de su nuevo filme Everybody Loves Somebody (Todos queremos a alguien) cuyo premier mundial tuvo lugar en enero durante el Festival Internacional de Cine de Palm Springs. En México, debutó la semana pasada.

Souza hace el papel de la joven y bella Clara Barrón, que aparenta tenerlo todo: una buenísima carrera como ginecóloga, una casa preciosa en Los Ángeles y una amorosa familia mexicana.

A pesar de que observa la ilusión del amor todos los días en la consulta, todavía no ha logrado hallar a su media naranja.

Al ser presionada por una boda familiar en México, Clara le pide a un compañero de trabajo llamado Asher (Ben O’Toole) que finja ser su novio durante el fin de semana en Ensenada, Baja California. Pero, se enfrenta a una sorpresita cuando su ex-novio Daniel (José María Yazpik) y el favorito de su familia, se le aparece de repente después de haberse desaparecido de su vida. Clara tendrá que decidir entre volver al pasado o abrir su corazón a nuevas e inesperadas posibilidades.

Originaria de la Ciudad de México, Souza vive en Los Ángeles. Tuvimos la oportunidad de hablarla un poco sobre la cinta que ella protagoniza y que también es productora. Su esposo, Marshall Trenkmann, un bancario tejano, la apoya mucho en su profesión de actuación. Ha dicho que su paciencia y apoyo la ha hecho “sentirse invencible”.

KARLA. Yo diría que es una lucha de corazón y de inclusión de las dos culturas. Hay temas que son universales. Se trata de una mujer profesionista que tiene que aprender lo que es el tener una relación sana.

KARLA. Toda mi infancia hablaba el inglés y el español. Soy una persona que se sabe comunicar en tres idiomas. Crecí en México y en Colorado (Estados Unidos). También estuve en Europa viviendo un tiempo en Francia. Soy una ciudadana tricultural.

KARLA. El reto lo superé haciendo mi propio proyecto que representara bien a los latinos. Esta es mi primera película que estrena en los Estados Unidos.

KARLA. Para vernos, a los latinos, bien retratados y para ver que nuestras voces tengan su espacio y lugar en este país. Si hablamos de la unión en el arte, podemos ser activistas. Me parece abdominable que no hay ni una película que represente bien a los latinos, que sea sobre latinos, hecho por latinos. Debe haber muchas historias como ésta. Espero que el cine y el arte y todo el trabajo que hagamos cada uno de nosotros a diario sea lo que cambie el punto de vista que tiene la nación de nosotros.

KARLA. Cada quien vive su realidad. Nuestros errores son iguales de bellos que nuestros logros. Yo sé que para ustedes quizas parezco perfecta porque no se dan cuenta de mis fracasos. No buscó la perfección.