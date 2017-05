El fútbol ayuda a sacar a los niños de las calles y los videojuegos

La Fundación de Fútbol FC Barcelona recauda dinero para jóvenes desfavorecidos con su programa Kids Off The Streets

Los Ángeles. – Aarón Villa es un espigado niño de 12 años que ya muestra sus dotes ser un gran goleador en su club de la Academia de Fútbol Total (TFA), aun cuando perdieron un partido reciente, 3-1 con un gol suyo ante el Real SOCAL de Simmi Valley.

Aarón es apenas uno de miles de niños entre 7 y 15 años de la Fundación de Fútbol FC Barcelona de Los Ángeles que, aparte de cada juego dominical busca conseguir promesas de apoyo a través de Anython por cada acto de “malabarismo” consecutivo que haga con el balón.

“Cuando sea grande quiero ser como Ronaldo [estrella del Real Madrid de España}”, dijo Aarón. “Creo que puedo llegar a ser un gran jugador profesional”.

El próximo miércoles 17 de mayo, Aarón y los jóvenes futbolistas mostrarán sus dotes técnicas para el control del esférico y, gracias a su participación, los asistentes podrían comprometerse a efectuar donativos que beneficiarán al programa Kids Off The Streets (Niños fuera de las calles).

“La disciplina deportiva ayuda mucho a los niños”, comentó a Excélsior, Joe Supe, uno de los dos entrenadores del equipo TFA. “El fútbol los mantiene ocupados, les ayuda a no andar solamente en la calle y los videojuegos y desarrolla a los jóvenes a temprana edad para que alcancen el siguiente nivel y ser parte de las selecciones nacionales de Estaos Unidos Sub-13 y Sub-15”.

Los fondos recabados serán destinados a la promoción de programas sociales, culturales y educativos para jóvenes menos favorecidos en el Este de Los Ángeles donde más del 25 por ciento de los niños en edad escolar viven por debajo de la línea de pobreza.

“Nuestro objetivo es enviar más y más niños de nuestro programa Kids Off The Streets a la universidad cada año. Pero para servir a una comunidad más grande, necesitamos generar más fondos”, dijo Rob Aigner de la Junta Directiva de Kids Off The Streets. “Nuestro anual Juggle A-Thon es una parte crítica de nuestra capacidad para financiar este programa vital”.

La Fundación de Fútbol FC Barcelona, una organización sin fines de lucro de la Academia Total Fútbol, planea recaudar $ 20,000 para viajes de eventos, uniformes, uso de campos deportivos, entrenamiento, instalaciones de última generación y apoyo académico para los jugadores de Kids Off The Streets.

Paul Walker, presidente de Kids Off The Streets, dijo sentirse “muy orgulloso” de lo que este programa ha hecho por la vida de los estudiantes y atletas a lo largo de los años.

“Apoyamos a más de 200 niños por año en un programa totalmente financiado que no puede sostenerse sin el apoyo que este tipo de evento genera”, declaró Walker. “Este recaudador de fondos es esencial para nuestro continuo progreso”.

La recaudación de fondos se realiza electrónicamente a través de Anython, una compañía dedicada a ayudar a individuos y organizaciones a recaudar fondos para sus causas de una manera fácil, eficiente y divertida.

Los donantes pueden prometer en línea directamente en Anython.com, haciendo una promesa de cantidad en dólares "por malabarismo" o mediante una donación directa. Se pronostica que los niños más pequeños realizarán entre 30 y 100 "piruetas" con el balón, mientras que los más experimentados, los niños mayores ejecutarían entre 100 y 200 actos de astucia con el esférico.

“Jugar al fútbol mantiene entretenidos los niños”, destacó Willy Díaz, entrenador salvadoreño del equipo TFA. “Ellos se mantienen en una actividad positiva que les ayuda en la madurez, al pasar de niños a hombres de bien”.