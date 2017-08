Paco Jémez afirma que a los jugadores latinos les falta más disciplina

CIUDAD DE MÉXICO- Paco Jémez afirmó que los jugadores mexicanos, junto al resto de los latinos, no han podido dar un salto de calidad debido a que les falta más disciplina.

"El mexicano es un futbolista con un talento alto. Es un jugador bien dotado física y técnicamente pero la mayoría de lo latinos, no es sólo una cuestión de los mexicanos, los latinos somos muy indisciplinados", dijo el timonel a la Liga MX.

"Somos muy inteligentes, vivos, rápidos al hacer las cosas al vuelo pero nos falta disciplina. Ese es un factor que a lo mejor a muchos jugadores les falta. Me refiero a todos los latinos, les falta para ese salto de calidad".

El entrenador celeste dio una entrevista para la página oficial y agregó que junto a su equipo de trabajo tuvo que absorber la manera en la que trabaja y juega en México y a partir de ahí cambiar a lo que le acomode.

De igual forma expuso sus razones para aceptar la propuesta de La Máquina, con la cual ya disputa un segundo torneo.

"Yo estoy convencido de lo que hago. He venido aquí porque se me va a respetar, se confía en mí, en la idea, sino no hubiera venido. Es verdad que Cruz Azul es un club cuya exigencia es máxima pero es un club que necesita tiempo para responder a eso.

"No se trataba de llegar aquí y hacer un equipo si no campeón que optara por un título, sino de cambiar una institución en cuanto a lo deportivo. Cambiar costumbre, demasiadas cosas que requieren tiempo", declaró.