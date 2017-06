1.700 toman juramento como nuevos ciudadanos en Anaheim

ANAHEIM >> Con una pequeña bandera americana, la residente de El Monte, Mireya Velázquez, se levantó junto con otros cientos en el City National Grove de Anaheim, levantó la mano derecha y repitió las palabras del juez federal Catherine Bauer.

"Declaro bajo juramento," dijo Velázquez al unísono con los demás ciudadanos de los Estados Unidos, "que renuncio absoluta y abiertamente a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe extranjero, potentado, estado o soberanía de quien o que hasta ahora he sido un sujeto o un ciudadano ".

Prestar juramento de lealtad durante la ceremonia de naturalización de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, celebrada dos veces al año en el Condado de Orange, fue diferente de lo que Velázquez, de 40 años, había imaginado.

"Fue más significativo", dijo esta mexicana, "porque les recuerdan lo grande que es este país".

Velázquez estaba entre más de 1,700 residentes legales permanentes que cumplieron con todos los requisitos y fueron naturalizados el jueves pasado. En total, representaron a 90 países, con el mayor número de México, Vietnam y Filipinas, respectivamente.

"La ciudadanía en este país es un privilegio maravilloso", dijo Bauer. "En consecuencia, les agradecemos el homenaje que nos pagan al unir sus vidas a la nuestra, por las contribuciones que su presencia hace a nuestra sociedad".

Durante el siglo pasado, más de 18 millones de personas han emigrado a los Estados Unidos para convertirse en ciudadanos, dijo el director de la Oficina de Campo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, David Lester, a los ciudadanos recién naturalizados ya sus familias.

"Compartimos su orgullo", dijo.

Durante el año fiscal 2016, USCIS dio la bienvenida a 752,800 nuevos ciudadanos a nivel nacional, 85,640 de los cuales vinieron a través de la Oficina de Distrito de Los Ángeles.

La agencia vio un aumento del 24 por ciento en las solicitudes de naturalización a nivel nacional desde el año fiscal 2015 hasta 2016, y el volumen total de solicitudes y peticiones aumentó 27 por ciento desde el año fiscal 2012 hasta 2016, según Claire Nicholson, vocera del USCIS.

"En lo que respecta a por qué han aumentado, yo sólo estaría especulando, ya que no preguntamos a los solicitantes por qué han solicitado la ciudadanía", dijo Nicholson. "A través de los años vemos nuevos flujos. La decisión de solicitar la ciudadanía es muy personal e individual ".

Para Velázquez, que contaba con 16 años cuando siguió a su madre a Estados Unidos sin documentos, la decisión se centró en asegurar que pudiera quedarse en el país con sus dos hijas, que son ciudadanos estadounidenses.

"Ahora me siento más segura de estar en este país", dijo Velázquez, "porque siendo residente (permanente), no sabes qué esperar con esta presidencia".

Velázquez recogió su certificado y comprobó cuidadosamente su información impresa. -Sí, soy yo -dijo, sonriendo ampliamente-.

Afuera, sus padres, que huyeron de la crisis económica de México y fueron naturalizados bajo la administración de Obama, la saludaron con felicitaciones.

"Lo hiciste", dijo su madre, Minerva Velázquez, de 58 años, en español. "Valió la pena, todo lo que hemos pasado".

Su padre, Arnulfo Velázquez, de 72 años, dijo que sólo un miembro de la familia falta para ser naturalizado: su hijo de 27 años.

"Vamos a conseguir que se inicie para que pueda lograrlo", dijo en español. "Es el último objetivo que tenemos".