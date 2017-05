Le tendieron una trampa a Julio Cesar Chávez Jr.

Frida, esposa de Julio César Chávez hijo, señaló que el "Junior" fue objeto de una trampa, donde le robaron un reloj de 40 mil dólares y de paso lo expusieron en redes sociales con dos videos.

El día de ayer por la tarde comenzaron a circular dos videos donde se puede ver al sinaloense en un cuarto de hotel con cuatro chicas muy cerca de él, y a tres individuos desconocidos.

Igualmente hay otro video donde aparece Julio en aparente estado de ebriedad mandándole saludos a distintas personas.

Estos videos, confirmó Frida a la cadena ESPN, fueron tomados el lunes por la noche en el Hotel MGM Grand & Casino. Julio había perdido por decisión unánime el sábado por la noche ante "Canelo" en la T-Mobile Arena.

Frida contó que además del reloj le quitaron un cheque y su celular.

"Nos quedamos porque yo quería ir al concierto de Celine Dion el martes, el lunes bajamos al bar que está en el lobby, y típico que pasa la gente, lo ve con el ojo morado, y (pide) una foto"

"Pasaron estos de Tamaulipas... se tomaron la foto con Julio y quedaron de ir por otros amigos que también querían tomarse fotos. Después llega uno güero de ojos verdes hablando poquito español que dijo que era de Londres y que nos invitaba un trago, yo me tomé una cerveza pero había dejado a Julia (hija) con una amiga arriba y sabía que no podía dejarla más tiempo.

"Me subí con Julia y Julio se quedó con él (el de Londres) y ya de ahí como hasta las 5 ó 6 de la mañana, ése mismo lo llevó al cuarto, y yo tenía el cheque en una mesa. Cuando veo que no está el cheque, abro los papeles y no estaba, tampoco estaba el reloj (que costaría unos 40 mil dólares)", contó.

Frida mencionó que al subirse al cuarto, los chicos siguieron la fiesta. Fue en ese momento donde se grabaron los videos.

"Esas mujeres estaban en el bar, las subieron y lo grabaron, como que él se acordaba pero no me decía porque sabía que me iba a enojar. Ahora que vi (los videos), le dije al de Tamaulipas, porque me mandaron mensajes, les dije que qué era ese video y por qué lo había publicado, me dijo que 10 personas intentaron jaquear su teléfono y que él no lo había publicado.

"Julio me dijo, yo sé que no pasó nada, le dije que lo conozco, y que no se ve ni que pueda hablar, le hablé a los muchachos porque decían que iban a sacar más videos, y ellos me dijeron que no", mencionó.

La esposa de Chávez agregó que ella cree que le echaron algo en la bebida

"Todo eso lo planearon para seguir fregándolo más", sentenció.

Se prevé que Julio pueda iniciar un trámite legal por el tema del robo del reloj.

Igualmente, gente cerca a Julio y que está metida en el boxeo, como el estadounidense Sean Gibbons --quien representa púgiles y es concertador de pelas--, se ha dedicado en redes sociales a pedir información de los personajes que salen en el video donde aparecen las chicas, pues afirma que asaltaron a Julio y le tendieron una trampa.

Julio y su familia estarían ya en su residencia en Los Ángeles, California.