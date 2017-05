Jugadores de Pumas no son del agrado de los entrenadores

CIUDAD DE MÉXICO- Si Pumas no está presente en las diferentes selecciones menores, no es por falta de calidad sino porque los jugadores auriazules no son del gusto de los entrenadores nacionales.



Así lo consideró José Luis Arce, vicepresidente deportivo de los universitarios, quien puso como ejemplo a la Sub 17 que está disputando la Semifinal y a la Sub 15, que el torneo pasado fue subcampeona.



"Nosotros hemos sido subcampeones de la Sub 15, ahora la Sub 17 está haciendo un papel extraordinario y no nos llamaron a nadie. Sabemos que hay puntos de vista y hay filosofías futbolísticas que prevalecen, pero los respetamos, como se nos respetó cuando nosotros mandamos en esas áreas, aunque no compartimos la decisión de no llamar jugadores de Pumas", explicó.



"Los seleccionadores toman sus decisiones externas, si por nosotros fuera, estoy convencido de que podríamos tener 3 ó 4 jugadores en cada representativo, pero hay puntos de vista diferentes, intereses deportivos, supongo yo, que hacen que vayan jugadores de determinados clubes".



Arce destacó el trabajo que se está haciendo en la cantera de los Pumas, donde los jóvenes se están esforzando por tener un paso destacado en los diferentes torneos.



"Y a veces a los seleccionadores nacionales se les hace más fácil conjuntar equipos armados, que están muy bien y llevan tiempo de jugar juntos, es su determinación, la cual respetamos aunque no siempre la compartimos", abundó.



"Estamos convencidos de que tenemos muy buenos jugadores que podrían estar peleando un buen lugar en selecciones menores, y si no van es por decisión de los cuerpos técnicos, no le vamos a discutir nunca, si no están, no es decisión nuestra".