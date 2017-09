Citarán a juez para pedirle una explicación de puntuación tan dispareja en Álvarez contra Golovkin

LAS VEGAS, EU- Fue una noche de emociones y con dos púgiles dándose con todo durante 12 asaltos.

Todo iba perfecto hasta que llegó la tarjeta de la juez Adalaide Byrd, quien dio ganador a "Canelo" por un amplio margen, cuando los otros dos jueces vieron lo que miles de aficionados, un pleito más cerrado.

Byrd, esposa del experimentado réferi Robert Byrd, no es nueva en el boxeo. Tiene más de 400 peleas profesionales y debutó en octubre de 1997.

Ante esto, Bob Bennett, director ejecutivo de la Comisión Atlética del Estado de Nevada, dijo después del pleito donde Saúl Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin empataron, que citarán a la juez para pedirle una explicación de la puntuación tan dispareja.

"Es una juez excepcional. Ha hecho más de 115 peleas de título mundial o por eliminación. Ha ayudado a varios jueces, pero vamos a platicar con ella y ver su trabajo, saber la razón de cómo llegó a esas puntuaciones", explicó Bennett.

Igualmente, el promotor Óscar de la Hoya, de Golden Boy Promotions, reconoció que esa puntuación fue irreal, pues las acciones eran más cerradas.

"Yo pensé que era una pelea cerrada, yo tenía la peleas 7-5 (115-113) en favor de 'Canelo'.

"Yo no soy juez, pero ese 118-110 no sé qué pelea estaba viendo la juez, pues la pelea estaba más cerrada para que la juez Byrd tenga esa puntuación por tantos puntos", expresó el ex monarca mundial.

En Las Vegas la casa no pierde

El ganador absoluto de la "Canelo"-Golovkin, fue el casino.

Se estima que menos del 5 por ciento de los apostadores le metieron al momio del empate, por lo que todos los billetes verdes se quedaron en casa.

Un miembro de grupo MGM Resorts reveló a Grupo REFORMA que con todo y que el momio del empate pagaba muy buenos dividendos, pues abrió en 30 a 1 y cerró el sábado por la noche en 15 a 1, el casino le pagó a poca gente.

Más del 65 por ciento de las apuestas habrían estado cargadas hacia Álvarez, mientras que poco más del 30 por ciento apostó a Golovkin.