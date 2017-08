Juez descarta pena de muerte para Scott Dekraai en el caso de asesinato masivo de Seal Beach

El peor asesino en masa en la historia del condado de Orange escapará a la ejecución, dijo un juez de la Corte Superior el viernes, 18 de agosto.

El juez Thomas Goethals sacó la pena de muerte de la mesa del asesino confeso Scott Evans Dekraai, de 47 años, porque concluyó que la aplicación de la ley no garantizaría al acusado un juicio justo. Dekraai se declaró culpable de matar a ocho personas e hirió a otro en un tiroteo de octubre de 2011, en un salón de Seal Beach.

"Este tribunal considera que el equipo de la fiscalía no puede o no quiere proporcionar la evidencia para asegurar que Dekraai obtendría un juicio justo”, dijo Goethals. No sancionar a los fiscales y al departamento del sheriff sería "despreciable e incluso cobarde", lo que le llevó a considerar una decisión que no hace mucho habría sido "impensable", agregó el juez.

Goethals señaló que tiene la intención de condenar a Dekraai a ocho penas de por vida consecutivas.

El fiscal general adjunto Michael Murphy, el fiscal principal del caso, respondiendo fuera de la sala del tribunal a las preguntas de los periodistas, acerca de una posible apelación dijo: "vamos a examinar la opinión de cerca y tomar una decisión pronto".

Anteriormente en la sala del tribunal, algunos familiares de las víctimas instaron a Murphy a no apelar la decisión de Goethals.

"Honro a este juez y lo que se tomó para hacer una cosa impopular en el condado de Orange, pero es lo correcto para todos los involucrados aquí", dijo Bethany Webb, cuya hermana fue asesinada en el tiroteo.

Paul Wilson, cuya esposa Christy murió en el ataque, dijo: "Estoy feliz con la decisión, el sentimiento de alivio. El hecho de que ya no tenga que preocuparme por ello es enorme. "

Los muertos fueron Victoria Buzzo, de 54 años; David Caouette, 64; Randy Lee Fannin, 62; Michele Daschbach Fast, 47; Michelle Marie Fournier, 48; Lucia Bernice Kondas, 65; Laura Webb Elody, 46; y Christy Lynn Wilson, de 47 años. Hattie Stretz también fue baleada pero sobrevivió.

El tiroteo se originó de una batalla de custodia entre Dekraai y su ex esposa, Fournier.

El caso provocó un centro de atención nacional en un sistema de justicia defectuoso del condado de Orange. Se están realizando investigaciones separadas por parte de la Oficina del Procurador General de California y la división de derechos civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.