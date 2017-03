Advierten de llamadas fraudulentas a la comunidad inmigrante

A principios de mes, “Juan” (cuyo apellido no será revelado para proteger su identidad), regresaba a casa de misa acompañado de sus dos hijos en la ciudad de Riverside cuando recibió un mensaje de texto en su teléfono celular.

Debido a que se encontraba conduciendo, su hijo de 10 años se ofreció a leer el mensaje en voz alta. Instantes después y tras comprender el significado del mensaje, el niño comenzó a temblar, a llorar y a gritar incontrolablemente.

El mensaje en ingles leía textualmente: “Buenas tardes, yo soy un investigador de inmigración (ICE). Me han informado que usted está en el país ilegalmente. Necesito que venga a mi oficina con la documentación apropiada para comprobar que usted no está aquí ilegalmente. Su cita está pactada para el 7 de marzo a las 10:00 a.m. en la dirección mencionada abajo. Este avisado que de no presentarse a la cita, enviaré a un agente a su lugar de trabajo el 8 de marzo. Todos los que trabajen con usted y sean ilegales serán deportados”.

El mensaje incluyó el lugar exacto de trabajo de “Juan”, el cual no será revelado para evitar daños-- factor que le causó pánico.

“Pues me entró mucho miedo. Imagínate que te digan que irán por ti, que te llevarán y serás deportado. Da miedo. Se me vino a la cabeza que ocurrirá con mis hijos. Yo soy viudo y soy el único soporte de ellos. Sí, me dio mucho miedo”, comentó “Juan”.

De inmediato, el hombre que tiene un caso migratorio pendiente para ajustar su estatus a través de la solicitud 245 (i), se contactó con la abogada Yesika Figueroa, con sede en Riverside, quien a su vez corroboró con las autoridades migratorias que dicho mensaje es falso.

“Obviamente es algún tipo de estafa. Yo lo confirmé con ICE y es falso. Qué triste que haya gente mala que está aterrorizando a las personas. Lo que lo hace creíble es que ofrece la dirección de inmigración en Los Ángeles y el lugar exacto de trabajo del hombre”, comentó Figueroa a La Prensa.

El mensaje fue firmado por el supuesto investigador de nombre Shad Vásquez.

Sea broma o un gancho para cometer una estafa en contra de las personas, lo cierto es que este tipo de mensajes genera pánico y pavor entre la comunidad inmigrante. Otro tipo de mensajes provenientes supuestamente de la oficina de Servicios de Impuestos Internos (IRS), indican que la persona tiene una deuda pendiente y que debe saldarla de inmediato, de lo contrario sería procesado legalmente.

Ese tipo de mensaje para una persona en calidad de indocumentada significa terror.

Según la página oficial de IRS, esta agencia federal no inicia contacto con las personas a través de correos electrónicos, mensajes de texto, o redes sociales para requerir información personal o para solucionar una cuenta pendiente. IRS indica que la agencia no amenaza a los contribuyentes con demandarlos para recobrar pagos atrasados, ni amenaza con llevarlos a prisión y ni mucho menos deportarlos.

La oficina de IRS informó que este tipo de fraudes aumentó en un 400 por ciento en la temporada de impuestos de 2016. Para reportar este tipo de mensajes, hable al 800-366-4484.

Mientras tanto, gente sin escrúpulos más atrevida se hace pasar por agentes migratorios y exigen cantidades exorbitantes de dinero con la promesa de no deportar al residente indocumentado. Para reportar cualquier tipo de estafas, visite https://www.uscis.gov/avoid-scams/report-immigration-scams.

Broma o gancho para una estafa, lo cierto es que alguien se está aprovechando del dolor humano—un dolor que intensifica y que parece incrementará con el paso del tiempo.

“Juan” acudió a su trabajo normalmente sin ninguna novedad. Sin embargo, el miedo causado a sus hijos, una parejita de 11 y 10 años de edad, aún persiste.

“He hablado con ellos, les he dicho que se calmen, pero también les he dicho que debido a la situación actual corro el riesgo de ser detenido. Creo que es importante hablar con los hijos, explicarles la situación y tener un plan de acción”, comentó “Juan”. “Alguien se quiso pasar de chistoso pero esa broma a nadie le causó risa, al contrario, generó ataques de nervios y ansiedad en mis hijos, eso no se vale”.