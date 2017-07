Paciente de cáncer: ‘Me preocupa que Trump nos quite Obamacare'

A seis meses de que a Josefina Meneses le diagnosticaron cáncer, su esposo perdió el trabajo y con esto, la cobertura de salud.

“Estaba muy desesperada. Me sentía mal porque estaba en tratamiento y a mi esposo lo despidieron. Me sentía mal (de salud) y me iba a quedar sin aseguranza (seguro de salud)”, dijo Josefina entre lágrimas y mientras hace una pausa para poder seguir hablando.

“Mi hija me dijo que no me preocupara, que íbamos a vender todo si era necesario para que yo me curara”, recordó. Pero no fue necesario, ella y su esposo obtuvieron cobertura de salud a través de Covered California, el mercado estatal de seguros creado por la Ley de Salud a Bajo Precio (ACA), y hasta lograron mantener los mismos doctores que antes.

Pero ahora, Josefina está preocupada nuevamente.

“¿Y si nos quitan la cobertura otra vez? Yo todavía estoy con el doctor del cáncer, me dijeron que me van a hacer radiación, no sé cuándo, y eso me preocupa. Me preocupa que Trump nos quite Obamacare”, agregó Josefina.

Incertidumbre

Ella no está sola. Un 56 por ciento de los californianos temen que alguien en su familia pierda la cobertura por cambios a la Ley ACA, según una encuesta publicada esta semana por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley.

Entre los latinos, la preocupación es aún mayor, más de siete de cada diez temen que la reforma a la ley de salud tenga un impacto negativo en sus seres queridos.

Incertidumbre El agente certificado de Covered California, Michael Bergstrom, cuyas oficinas atienden mayoritariamente a personas de habla hispana dijo que con frecuencia sus clientes le preguntan si van a perder su cobertura de salud. Algunos hasta preguntan si deben continuar pagando por su seguro médico.

“Nosotros los tratamos de calmar. Hasta el momento todo sigue igual. Las personas que califican continúan recibiendo subsidios y seguimos inscribiendo a las personas que han perdido su cobertura de salud por cambios en sus vidas”, dijo Bergstrom.

Las personas que durante el año se quedan sin cobertura de salud porque perdieron su empleo, se cambiaron de trabajo, se casaron o se divorciaron, pueden inscribirse a Covered California.

