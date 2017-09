A José José le extirparán tumor en el páncreas

CIUDAD DE MÉXICO.- José José afirmó que ya le redujeron el tumor que tenía en el páncreas y que, ahora que mide apenas un centímetro, los doctores intentarán extirparlo.

En una entrevista con la cadena Telemundo, el intérprete admitió que en ningún momento sintió miedo a la muerte.

"Queda un centimetrito (del tumor), pero ellos quieren extirpar todo porque está diagnosticado como muy malo.

"Por eso preocupó tanto, no era operable, yo no lo sabía, hasta que hace un mes nos hicimos un análisis y apareció ya reducido y casi desprendido de las venas, estamos acabando de desprenderlo para que sea extirpable", compartió.

El intérprete de 69 años dijo que se ha sometido prácticamente a todas las terapias que le han recomendado.

"Le estoy metiendo a todos los remedios... que la guanábana, la medicina radiométrica, homeopática, acupuntura, medicina cuántica. Es una maravilla", señaló el cantante.

Consideró que su actitud positiva le ha ayudado a salir a flote de este trance.

"Nunca sentí ni miedo ni nada. Yo soy sobreviviente, varias veces he estado a punto de morir. (Cuando me enteré) dije: 'Dios mío, ¿qué quiere decir esta nueva prueba en mi vida?'. Todo me esperé yo, menos tener un cáncer de páncreas. Los vi tan preocupados a todos, dije: '¿de qué se trata?'.

"Y me acordé de don Jimmy Carter, que le diagnosticaron un tumor en su cerebro, maligno, le preguntaron lo mismo. Dijo que era una prueba más en la vida".

José José, quien padece también diabetes desde hace dos años, luce delgado, pero afirmó que está en su peso ideal y que así se mantendrá.