Jóvenes de O.C. se interesan en carreras del sistema de justicia penal

José López tiene apenas 17 años y ya se siente orgulloso de haber rescatado a su hermano menor de andar en malos pasos, por lo que ahora, con mayor ahínco aspira a adherirse en un futuro cercano a las fuerzas del orden: quiere ser policía.

José, residente de Santa Ana fue uno de 25 estudiantes de 23 preparatorias del condado de Orange que participó durante una semana en la XVIII Conferencia Anual de Educación Juvenil de Verano, donde conocieron, aprendieron y practicaron actividades relacionadas a un fiscal, abogado defensor, detective policiaco, investigador forense o juez.

“Yo no conozco bien a las pandillas; siempre me separo de los demás”, dijo el joven latino. “No quiero que no vayan a ser una mala influencia”.

José, de hecho, vive en una zona donde predominan las actividades delictivas de la pandilla Westside Santa Ana, y en donde su hermano menor se estaba juntando con amigos nada recomendables.

“Al principio fue difícil entrar en el corazón de mi hermano, pero poco a poco se involucró conmigo en los deportes, boxeo y gimnasia”, comentó. “Ahora, ya sigue mis pasos, ha tomado responsabilidad de su educación y cómo vivir en un ambiente seguro”.

Interesado en el sistema de justicia penal, José también participó como “testigo” durante un simulacro de un “juicio” a un individuo involucrado en el robo de un bolso de mano y dinero, y en el que también hubo un “jurado” civil de 12 personas. La actividad se desarrolló en la sala del juez Charles Margines.

José Morfin, coordinador de enlace comunitario en la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Orange (OCDA), dijo que, más allá de los grados académicos de los estudiantes, el proceso de selección de los participantes de 16 a 18 años se basa en su interés de ser parte del sistema judicial y sentirse atraídos al orden.

“Por ejemplo, para ser un fiscal de libertad condicional o forense poder ir al colegio y graduarte, pero aquí, para ser elegido tienes que demostrar orden, disciplina, principios morales, carácter, personalidad y proyección de entusiasmo para hacer el trabajo, y puede que te hayas graduado de Harvard, pero podría ser que quien se quede con un empleo sea alguien que haya salido de la Universidad Chapman”.

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de visitar numerosas agencias gubernamentales y establecer contactos con profesionales de la justicia criminal.

Después de los talleres educativos, visitaron el Departamento de Policía de Santa Ana, el Edificio Federal Ronald Reagan y el Palacio de Justicia de Estados Unidos, el Centro de Entrenamiento Táctico del Departamento del Sheriff del Condado de Orange, la Oficina del Médico Forense y la Cárcel Juvenil del Condado de Orange.

“Una carrera de estas [en el sistema de justicia penal] puede hacer la diferencia en la vida de muchas personas”, comentó Jessica Fuentes, de 16 años, estudiante de Fullerton Union High School. “Me gusta la criminología, porque mucha gente es encerrada en la cárcel y eso es muy triste”.

Por su parte, el fiscal de distrito del condado de Orange, Tony Rackauckas indicó que trabajar con adolescentes locales es extremadamente importante porque los inspira a elegir metas positivas.

“Estos estudiantes, eventualmente servirán a nuestra comunidad como la próxima generación de fiscales, oficiales de policía y jueces”, precisó Rackaukas.

Los talleres educativos fueron presentados por investigadores, fiscales, agencias comunitarias y otros profesionales de la justicia penal.