Rodríguez Zapatero insta a Latinoamérica a construir ciudadanía regional

Tiquipaya.- El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero afirmó en Bolivia que la clave para el progreso es la unidad, por lo que instó a construir una "ciudadanía regional" en América Latina.

El político español hizo estas afirmaciones en su intervención en la jornada inaugural de la Tercera Conferencia Mundial de los Pueblos "Por un mundo sin muros", que se celebra entre en la localidad boliviana de Tiquipaya (centro).

Rodríguez Zapatero señaló que Europa estuvo "en guerra permanente", "siempre en guerra y con pobreza", desde la época del imperio romano hasta la Segunda Guerra Mundial.

"Tuvieron que ocurrir dos guerras mundiales para que Europa dijera nos vamos a unir y hoy no hace falta pasaporte; para que Europa dijera o hay cohesión social o no hay paz, para que Europa dijera o hay defensa de la paz o no hay futuro", manifestó.

Agregó que el Viejo Continente es "una Europa aún muy imperfecta, pero 50 años comparados con 20 siglos anteriores son incomparables", por lo que consideró que "el camino es la unidad de Latinoamérica".

"Si queremos llegar a una ciudadanía universal, tenemos que construir las ciudadanías regionales primero porque hay muchos desequilibrios y hay dificultades de homogeneizarse", afirmó.

A su juicio, cuando se consiga asentar las ciudadanías europea, latinoamericana, africana, o asiática, se podrá "establecer un diálogo de todos los continentes para una ciudadanía universal, es decir, para una eficacia real de los derechos del ser humano".

Zapatero también se refirió a la "angustia" que genera en el mundo el cambio climático y recordó que "el 80 % de los conflictos violentos en el mundo está en tierras en proceso de desertificación, donde no hay agua".

Además, dirigió unas palabras al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que su país se retirará del acuerdo de Naciones Unidas para la lucha contra el cambio climático.

"Señor Trump, da igual que renuncie a París, da igual que diga los discursos que hace, xenófobos, de superioridad, de supremacía, de jerarquía, de dominio, da igual. La historia no se va a detener ni por Trump ni por ningún gobernante que desprecie los derechos humanos", manifestó el político español.

Con todo, instó a mirar con optimismo hacia el futuro, teniendo en cuenta los cambios que se han dado en el último siglo en el mundo, como la reducción de la pobreza, la emergencia de movimientos sociales, la mayor cohesión social y los avances tecnológicos.

"Es una lucha larga, sí. Seguro que lo conquistado no parece suficiente frente a tanto tiempo de historia perdida y de túnel oscuro y solitario para tantos pueblos, pero la esperanza está aquí para todos los países", añadió.