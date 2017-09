McCain critica la forma y contenido del acuerdo de Trump con los demócratas

Washington.- El senador republicano John McCain criticó la forma y el contenido del acuerdo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con los demócratas para subir el techo de deuda hasta el 8 de diciembre.

"Eso no fue un ejercicio de bipartidismo", dijo McCain hoy en una entrevista con CNN.

Trump sorprendió a los líderes de su partido en el Congreso esta semana a llegar por su cuenta a un acuerdo sobre el techo de deuda con el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, y el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell "estuvieron sorprendidos de oír que había llegado a este acuerdo con Chuck y Nancy'", indicó McCain.

El influyente senador, que fue candidato a la Presidencia en 2008, explicó que la propuesta que Trump aceptó había sido rechazada poco antes por Ryan.

"Así no es como negociamos", subrayó McCain, uno de los legisladores republicanos más críticos con la gestión del presidente Trump.

El senador, veterano de la Guerra de Vietnam, consideró además que el acuerdo es "devastador para la defensa nacional".

Como presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, McCain defendió que su tarea es garantizar que "los hombres y mujeres que sirven en las Fuerzas Armadas tienen todo lo que necesitan".

"Bajo este acuerdo, no solo no tienen todo lo que necesitan, sino que sus vidas están en un mayor peligro. No podemos hacerles eso", señaló.

El Congreso aprobó el viernes un paquete de ayuda de 15.250 millones de dólares para las víctimas del huracán Harvey, a la vez que extendió el tope de endeudamiento tres meses y otorgó fondos al Gobierno federal hasta el 8 de diciembre.

El resultado de la votación en la Cámara de Representantes dejó claro el descontento entre las filas republicanas por el pacto con los demócratas: 316 votos a favor y 90 en contra, todos ellos conservadores del partido del presidente Trump.

Los republicanos cuentan con mayoría tanto en la Cámara Baja como en el Senado.