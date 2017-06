Campbell confía en constancia con la selección ante poca regularidad en club

San José- El delantero costarricense Joel Campbell confía en su deseo de rendir al máximo y en la constancia que siempre ha mostrado con la selección, ante la poca regularidad que ha tenido en el Sporting portugués esta temporada.

"Sé que aún estoy joven, tengo 24 años, pero acumulo casi 70 partidos con la selección y me he podido hacer un hueco. Siempre he tenido gran constancia en seis años continuos con la selección", manifestó Campbell previo al entrenamiento de hoy de la selección tica, con miras al partido eliminatorio del 8 de junio ante Panamá.

El delantero, cuya ficha pertenece al Arsenal inglés desde que tenía 17 años, jugó cedido la última campaña en el Sporting portugués, pero tuvo poca regularidad, al igual que le ha ocurrido en años anteriores con el mismo Arsenal y otros clubes como el Villarreal español.

"Para mí estar aquí es un honor y un orgullo. Pienso en la cantidad de jugadores que desean estar aquí y que ya tengo seis años de integrar la selección. Siempre trato de hacer las cosas de la mejor manera", expresó Campbell.

El mundialista de Brasil 2014 también destacó la experiencia que ha acumulado tras jugar en cinco países: en Francia con el Lorient; en España con el Betis y el Villareal; en Grecia con el Olympiacos; en Portugal con el Sporting y en Inglaterra con el Arsenal.

Campbell afirma estar en buena forma física, pues en las últimas semanas se ha preparado con un entrenador personal, con el fin de mantenerse a tono para los dos partidos eliminatorios de junio ante Panamá, el día 8, y frente a Trinidad y Tobago, el 13.

"Son dos partidos muy complicados, pero estamos en casa y debemos sacar la tarea de los seis puntos", apuntó el zurdo.

Estos dos partidos corresponden a la quinta y sexta jornada del hexagonal final de la Concacaf, fase que otorgará tres boletos directos al Mundial de Rusia 2018 y una repesca ante un rival de Asia.

El hexagonal es liderado por México con 10 puntos, seguido por Costa Rica (7), Panamá (5), Estados Unidos (4), Honduras (4) y Trinidad y Tobago (3).