Raúl Jiménez se quedaría en el Benfica y no iría a la Premier

LISBOA, Portugal- Según el diario británico The Sun, el delantero mexicano Raúl Jiménez no será prestado al Everton porque el Benfica decidió de último momento no desprenderse del atacante.

El también seleccionado mexicano tenía el agrado del entrenador holandés Ronald Koeman para unirse al equipo de la Liga Premier.

El trato se reporta habría sido un préstamo por unos 3 millones de dólares por la temporada.