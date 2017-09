Patriotas premian a joven que ayudó a Tom Brady

BOSTON, EU- ¿Se acuerdan de Dylan Wagner? No, pues bueno, él ayudó a recuperar el jersey robado de Tom Brady del Súper Tazón LI por un periodista mexicano y hoy recibió su gran premio.

A unas horas del inicio de la temporada de la NFL, el joven de 19 años se encontró en el Gillette Stadium, donde los Patriotas arrancan la campaña ante los Jefes de Kansas City, y el dueño de Nueva Inglaterra, Robert Kraft, lo saludó y le agradeció su ayuda de hace unos meses.

Además, Kraft le regaló boletos para el juego de esta noche, pases para el evento previo, donde se revelará el cartel con el quinto título de Súper Tazón del equipo, y una playera autografiada por el quarterback Tom Brady.

"Esto es... no tengo palabras, es muy emocionante", dijo Wagner a la WBZ-TV de Boston.

Tras el Súper Tazón LI, el cual ganaron lo Patriotas 34-28 en tiempo extra a los Halcones de Atlanta, el periodista mexicano Mauricio Ortega se metió al vestidor del equipo y robó la playera del mariscal de campo, quien fue nombrado Jugador Más Valioso de dicho juego.

El FBI comenzó las investigaciones, pero pudieron dar con el jersey gracias a que Wagner, un coleccionista de artículos de la NFL, les dio valiosa información, que también facilitó el recuperar la playera de Brady del Tazón XLIX y el casco de Von Miller de la edición 50.

"Ortega me mandó 27 fotos de su colección y en el centro estaba la playera del Súper Tazón XLIX de Brady. Entonces se me prendieron luces rojas porque ¿cómo podían los Patriotas permitir que el jersey estuviera en México? ¿Por qué no está en el Salón de la Fama?", contó entonces Wagner cuando se encontraron todos los artículos en México.

Wagner, quien reside en Seattle, mencionó que desde ese evento ha ganado cierta fama.

"Es de locos, he ido a partidos de los Medias Rojas en Seattle y la gente me compra cosas. Ha sido divertido y emocionante", contó, agregando que ya le encontró el gusto a la investigación al punto que tiene planes de entrar a la Academia de Policía.