Javier Hernández criticó los insultos y reclamos al trabajo del seleccionador de México, Juan Carlos Osorio.

En su cuenta de Twitter, el "Chicharito" salió en defensa del timonel, luego de que éste fuera insultado a su llegada a la Ciudad de México, tras la eliminación en la Copa Oro.

El atacante del West Ham incluso recordó que otros técnicos con peores resultados no fueron tratados así.

Además de que a él, Rafael Márquez y Hugo Sánchez han sido criticados en el Tri.

"Me dio mucha vergüenza, me dio coraje y más aún me dio mucha tristeza. Posiblemente me arrepienta de lo que vaya a decir pero ni a muchos otros técnicos, que se han comportado peor y han tenido resultados similares se les ha recibido así. Y a éste entrenador, con la integridad de ser humano, estadísticas claras y contundentes se le recibe de esta manera.

"Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho en que mejorar, porque no es posible que un deporte nos haga accionar, reaccionar y comportarnos como sucedió en esta ocasión.

"¡Ánimo Profe! Ánimo que hasta al máximo goleador de la selección nacional en todos los tiempos lo han querido fuera de la selección.

"Ánimo Profe, que al único jugador en la historia en ganar dos Champions League, ser capitán de 3 selecciones mundialistas lo han querido fuera de la selección en su momento.

"Ánimo, que a nuestro máximo y a mi punto de vista mayor y mejor referente mexicano dentro del fútbol, Hugo Sánchez, lo quisieron fuera de la selección cuando jugaba, y lo echaron por no clasificar a unos Olímpicos cuando no tenía la obligación de dirigir a esa selección.

"Ánimo Profe, porque de verdad en México somos más los que queremos mejorar este país, queremos ser mejores mexicanos, queremos un México mejor en todos los ámbitos y que sé que usted quiere eso en nuestro país, incluso proveniendo de otro", escribió el mexicano en la red social.