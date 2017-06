Seleccionados mexicanos con un ojo al Tri y otro en su futuro

CIUDAD DE MÉXICO- A Guillermo Ochoa lo asocian con Las Palmas, a Marco Fabián con el Wolfsburgo y a Javier Hernández con el Sevilla.

Esas son las últimas novedades de los seleccionados mexicanos. Mientras preparan el amistoso de esta noche contra Irlanda y afinan detalles para la continuación del Hexagonal y los otros dos torneos de verano, son parte del ruido mediático en plena época de transferencias.

Apenas dos días atrás, el pretendiente del "Chicharito" era el Lyon francés y el de Ochoa, Dallas de la MLS.

Ese es el ambiente del que no pueden estar exentos los jugadores de la Selección Mexicana. Diego Reyes aún no define su futuro con el Espanyol, mucho menos Miguel Layún con el Porto y cuando ya se habla de un posible interés del Inter de Milán. Carlos Salcedo anda en las mismas con la Fiorentina, que no ha hecho válida la opción de compra y todo parece que no la hará. Héctor Herrera sonaba desde hace un año para salir del Porto debido a que el club debe de cumplir con el llamado Fair Play Financiero.

Es más, el Benfica no dudará en vender a Raúl Jiménez si llega una oferta millonaria por el mexicano por el que pagaron 22 millones de euros.

Incluso en el mercado mexicano, el jugador Luis Reyes, del Atlas, apunta como opción del América. Javier Aquino sigue siendo del interés de las Chivas. Hirving Lozano, del Pachuca, aún no está cerrado con el Celta, para vivir su primera experiencia en el futbol europeo.

A Hernández también se le ha vinculado con el Chelsea o el Manchester United. Ochoa, por su parte, está empeñado en mantenerse en el futbol europeo, pero esta vez en un club más sólido ahora que está por recibir su pasaporte comunitario.

En ese contexto, México se prepara para encarar el Hexagonal y la Copa Confederaciones.