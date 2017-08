Manifestación antiinmigrante en Laguna Beach enseña la polarización en Estados Unidos

Lola Ramírez, una mexicana-japonesa reclamaba a grito abierto a supremacistas blancos liderados por Juan Cadavid, alias “Johnny Benítez” de origen colombiano, que su retórica de división odio, similar a la del presidente Donald Trump no la representaba a ella como estadounidense, durante la vigilia del domingo, convocada en las playas de Laguna Beach para “rendir tributo” a las víctimas mortales de inmigrantes “ilegales”.

“Mi madre Hiasoko conoció la historia de los campos de concentración de japoneses en este país y mi padre, como buen patriota, peleó en las guerras de Vietnam y Corea”, dijo Lola a Excélsior. “Mi hermana estuvo en Vietnam como enfermera y mi sobrino Chaz sirve ahora en el ejercito; por eso, yo no puedo tolerar el odio ni el racismo generado que promueven estos idiotas que están llenos de prejuicios contra los inmigrantes”.

Durante los intercambios de insultos, partidarios del grupo America First de Cadavid, ondearon una manta con los rostros de individuos que murieron supuestamente a manos de indocumentados.

“Cada día son asesinados 25 americanos por ilegales en todo el país”, expresó Jesse Suave, un miembro del grupo, cuya familia emigró de México a Estados Unidos. “Yo no hablo solo de latinos, sino de todos los inmigrantes que matan estadounidenses”.

Jesse, sin embargo, no supo responder ni justificar la cifra de muertos a la que se refirió, igual que lo hizo Trump, pocos días antes de su victoria en las elecciones, cuando expresó con palabras vagas en Springfield, Ohio: “Miles de estadounidenses han sido asesinados por inmigrantes ilegales”.

Trump utilizó de forma repetida, anécdotas como evidencia para asociar a los inmigrantes con crímenes. Generalmente habló de la muerte de Jamiel Shaw Jr., una estrella del balompié de 17 años que fue asesinado en Los Ángeles, en 2008 por Pedro Espinoza, un pandillero indocumentado.

Denigrante ataque a la fallecida Heather Heyer

No obstante, los seguidores de America First se negaron a condenar la muerte de Heather Heyer, en Charlottesville, Virginia, quien fue embestida por un automóvil deportivo que conducía James A. Fields y que hirió a otras 19 personas, el pasado 12 de agosto.

De hecho, el supremacista blanco, Jasson Kessler dijo en su cuenta de Twitter que Heather “Era una gorda comunista y repugnante. Los comunistas han matado a 94 millones. Parece que fue tiempo de pagarlo”.

“Yo me siento avergonzada de ser americana” criticó Stephanie Willis, una mujer residente de Lake Forest, el mismo lugar donde vive “Johnny Benítez”. “Por lo que hacen y dicen, hasta me dan ganas de vomitar”.

James Albert, estadounidense de origen francés, quien está casado con una mujer china opinó que quienes defienden a Trump, atacan a los inmigrantes y se presentan como supremacistas blancos son “unos idiotas inútiles”.

“En el país hay mucha división y es necesario recurrir al dialogo, aunque estos tiempos son difíciles”, dijo. “Sí, tenemos problemas, pero los podemos resolver dialogando”.

Cadavid rechaza ser “racista” …pero

“Johnny Benítez”, cuyo nombre legal es Juan Cadavid, negó acusaciones de que es un racista y un blanco supremacista.

“No soy racista; mis padres son de Colombia y llegaron a Estados Unidos con visa de turista”, dijo Cadavid, quien se manifestó también en contra de la demonización de las personas blancas como los perpetradores de todos los males en el mundo. “Yo desapruebo el uso de epíteto raciales. Nuestra idea es no oprimir a nadie por ninguna razón”.

Según el sargento Jim Cota, del Departamento de Policía de Laguna Beach, el creador de America First, Juan Cadavid basó la petición de su convocatoria, como respuesta a la presencia de la ex candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, de quien dijo, “buscaba en este lugar promover una agenda de fronteras abiertas [a la inmigración]”. En realidad, Clinton visitó Laguna Beach en agosto de 2016 para recaudación de fondos en el Montage resort.

De acuerdo con el OC Weekly, “Johnny Benítez” aparenta ser un ferviente partidario de Donald Trump y la ideología de la extrema derecha, neonazis, sexistas, anti LGBT y contra los judíos, e incluso, durante un discurso en la preparatoria de Laguna Hills habló a favor de poner fin a las invocaciones, eliminar el “En Dios confiamos” en las reuniones.

El domingo, pocos prestaban atención a dos mensajes escritos en carteles colocados en el tronco de las verdes palmeras dela playa de Laguna Beach, adornados con moños rojos, blancos y azules.

“Hate will never makes us great” (“El odio nunca nos hará mejores”) y “Racism is not patriotism” (El racismo no es patriotismo”).

“Yo espero que Donald Trump ya no siga haciendo más daño al país; aquí todos somos inmigrantes de una manera u otra”, subrayó Art Torres. “Creo que ya los mismos republicanos lo están ignorando, y eso es lo que debemos hacer con los que quieren levantar las banderas esvásticas de los nazis”.

Al final de las escaramuzas, gritos y empujones tres personas fueron arrestadas.

Ya había aterrizado la avioneta que surcó el hermoso cielo azul con su mensaje: “Hate is Beneath Us”. (“El odio está debajo de nosotros”).

“Un supremacista me dijo: Por suerte llevas esas banderas [americanas] en tus manos; te andaba siguiendo para saber quién eras”, contó Lola Ramírez a Excélsior. “Pensé que me iba a golpear, pero nunca tuve miedo...”.

En efecto, el odio entre los seres humanos ha dividido y polarizado a la sociedad estadounidense.