Usain Bolt revela su lesión que sostuvo en el Mundial de Atletismo

KINGSTON, Jamaica- A través de Twitter, el ex velocista jamaiquino Usain Bolt reveló que durante la carrera 4x100 del Mundial de Atletismo sufrió una lesión en el bíceps femoral, y lo comparte porque hay personas dudando de él.

"No suelo publicar mis informes médicos, pero desgraciadamente he tenido que escuchar a gente cuestionando si estaba realmente lesionado. Nunca he sido el que ha mentido a los aficionados de ninguna manera, mi único propósito en el Mundial era correr una vez más para mis fans. Gracias por el apoyo continuo. Descansaré, me recuperaré y comenzaré de nuevo con el próximo capítulo de mi vida.

Bolt explicó que tiene "estiramiento miotendinoso en el bíceps femoral de la pierna izquierda".

Los mensajes luego fueron borrados.

Esa carrera fue la última como velocista del múltiple medallista olímpico y del mundo, quien ahora persigue su sueño de ser futbolista.