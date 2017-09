Portero del Atlas, Miguel Fraga, se mostró preocupado por los afectados

GUADALAJARA, Jalisco- Más allá del futbol, es tiempo de ser solidarios y salir de la tragedia por el sismo que azotó al centro del País.

Ese es el sentir del portero del Atlas, Miguel Fraga, quien se mostró preocupado por los afectados, incluso aseguró que tiene primos de la CDMX de los que aún no sabe nada.

Mediante un grupo de WhatsApp, el portero se dio cuenta que sus familiares mandaban mensajes de alerta, pues algunos de sus primos están desaparecidos.

"Mi mamá es del DF (CDMX), de hecho toda mi familia es del DF, en la mañana estaba viendo un chat de la familia, hay unos primos que no saben si están bien o no, no contestan, entonces, por eso te digo que en este momento son mis primos, pueden ser primos, papás, hijos, hermanos de toda la gente.

"Es un golpe fuertísimo para nosotros los mexicanos y hay que estar pensando en poder ayudar, en poder sanar esas heridas", lamentó Fraga.

Aunque al portero se le preguntó por la actualidad de los Zorros, éste no dejó de hablar de que hoy lo más importante es curar las heridas de un pueblo herido.

"Se hace ahorita una pausa porque estamos dolidos por México", dijo.

"El dolor es inmenso para nosotros, ahorita no hay nada más importante que el poder colaborar a distancia con ellos, y estar al pendiente de lo que pueda pasar allá, lo futbolístico en estos momentos pasa a segundo plano".

Este miércoles, tanto el Atlas, como la Barra 51 y los Leones Negros, abrieron el Estadio Jalisco como centro de acopio a partir de las 10:00 horas.

Debido a la catástrofe, la Liga MX por empuje de los dueños, está analizando postergar la Jornada 10, la cual inicia el viernes a las 19:00 horas.

En la CDMX está programado el Clásico Nacional entre el América y el Guadalajara y el Atlas recibiría al Morelia en el Estadio Jalisco.