México debe de ser una sede fija de la Serie de Caribe

Ante la crisis económica y social que azota a Venezuela, el certamen de 2018 que estaba planeado para jugarse en Barquisimeto se tuvo que mover a Jalisco y, mientras los problemas monetarios continúen en los países miembros de la Confederación del Caribe, México debe de organizar la fiesta de febrero, según el ex liga mayorista Candy Maldonado.

"Definitivamente, si los otros países no ofrecen lo que el fanático espera y no hay el respaldo por qué no (que México sea una sede fija).

"No me cabe la menor duda, a mi manera de ver en cuanto a respaldo y lo que buscan todos los países, es que México tiene todo para ofrecer. Viene (la Serie) de un estadio en Culiacán que vi lo que ofrecía y no es un mala idea", explicó Maldonado en entrevista con CANCHA.

La Confederación del Caribe, organizadora de la justa, modificó en 2013 el formato con el objetivo de crear una etapa de postemporada para conseguir al campeón y dejar atrás los años en los que el monarca se consagraba a través de una tabla general, movimiento que vino a darle mayor espectáculo al torneo.

"La Confederación está haciendo cambios y todo los que hace son positivos", argumentó el ganador de la Serie Mundial de 1992.

Maldonado, que forma parte del comité organizador de la Serie del Caribe de Jalisco 2018, expuso su impresión sobre la próxima sede de la justa.

"El hecho de que llegue a Guadalajara no es una sorpresa, se vio lo que sucedió en el Clásico Mundial, tomaron la opción y no se equivocaron", dijo.

Ya hay experiencia

El presidente del Comité Organizador de la Serie del Caribe Jalisco 2018, Edgar González, expuso que la experiencia reciente en los compromisos internacionales, como el Clásico Mundial, ayudó a que el Estadio de los Charros no tuviera rival para albergar la justa caribeña.

"El año pasado México en la Serie del Caribe rompió récord de aficionados, cuando vieron eso, aceptaron que había mucha afición aquí en comparación de otros países y además de la afición, Guadalajara lo acaba de hacer hace poco, para ellos es fácil, es montar una copia de lo que hiciste", dijo González a CANCHA.