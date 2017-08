RIVERSIDE: Le apostó al café, y no se arrepiente

Irene González no pensaba en tener su propio negocio, tampoco sabía nada del arte de moler y servir café. Sin embargo, hace 4 años se embarcó en la aventura de abrir “Molinos”, un café ubicado en pleno centro de Riverside.

“Tuve un poco de miedo, por la incertidumbre. Estuve vacilante. Pero sabía que este lugar es muy frecuentado”, dijo González.

Conocía a los dueños del local que ahora renta. Antes operaba allí una floristería. El espacio había estado vacante por un buen tiempo.

Lo adquirió. Le dio un toque industrial. Colocó algunas luces y mesas, pero dejó el amplio ventanal desde donde se observa el histórico Hotel Mission Inn.

A una cuadra de Molinos se encuentra un local de la cadena Coffee Beans, pero González tenía algo claro: “sabía que podía aprender lo que fuera,” dijo.

Ella es la tercera generación de mexicanos. Recuerda cuando tenía dos años, su abuelo paterno le daba cucharadas de café, que ella devoraba.

“He tomado café desde mi infancia y recomiendo a todos tomar aunque sea dos tazas al día. Yo no necesito tomar café para que me aumente la energía. Lo tomo por el amor al sabor,” mencionó González.

Beneficios del café

Recientemente, la Universidad del Sur de California, (USC por su sigla en inglés) publicó un estudio que asocia el consumo del café con un menor riesgo a tener infartos, cáncer, embolia, diabetes, así como enfermedades respiratorias y renales.

“Aquellos que consumen una taza de café al día están un 12% menos propensos a sufrir de estas enfermedades,” indicó Verónica Setiawan, profesora asociada de la Escuela de Medicina Preventiva Keck de USC.

215 mil personas de diversos grupos étnicos participaron en este estudio.

“El café es bueno para usted, sea blanco, afroamericano, latino o asiático”, aseguró Setiawan.

Sabor cubano

El aroma del café que se siente y saborea en Molinos Café viene de Los Ángeles: Gaviña Gourmet Coffee y es de origen cubano.

En el menú se observan varios tipos de café como Latte, Mocca y Expresso, pero además ofrecen otras delicias de esta negra y aromática bebida, como cortadito y cubano.

“Tenía que tener algo único que me apartara de las otras tiendas de café”, dijo González.

Hace 26 años, Irene Montalvo se casó con el cubano, José González. No llegó a conocer a su suegro, quien murió meses antes de conocer a su esposo. Pero supo que tenía un Café llamado ‘El Molino’, en el Valle de San Fernando.

“Mi esposo es mi socio silente. Él me ayudó en la redecoración, construyó las bancas, el mostrador y me ayudó en la selección del nombre. No lo hubiese hecho sin él,” confesó.