Funcionario de Alvord exonerado de supuestas publicaciones racistas

Concluye investigación del miembro de la junta escolar de la zona de Riverside por mensajes controversiales en Facebook

Las autoridades no encontraron nada que vinculara a un miembro de la Junta Escolar del área de Riverside, con polémicas publicaciones en Facebook, que atacaron a inmigrantes indocumentados, negros y musulmanes a principios de este año, concluyó una investigación policial.

El funcionario del Distrito Escolar Unificado de Alvord, Joseph Barragán, de 22 años, fue acusado de publicar las declaraciones, lo que provocó llamados para su renuncia y un esfuerzo para sacarlo de su cargo. Barragán dijo a la policía que recibió amenazas de muerte y fue víctima de intimidación.

Barragán dijo que se siente justificado, pero sus enemigos dicen que la investigación tenía un alcance limitado y no cubre el período de tiempo de los mensajes en cuestión, que dicen que se remontan años, al menos 2014.

"Ellos atacaron a una persona inocente y arruinaron su vida", dijo Barragán el jueves, 13 de julio. "Enviaron gente a seguirme y enviaron gente a intimidarme. Es ridículo. Es asqueroso."

Los críticos no están de acuerdo.

"No lo exoneran", dijo Miguel Ramos, un padre de familia de Alvord. "Creo que él tenía cuentas antiguas e hizo estas declaraciones racistas en el pasado."

Comienza la investigación

Barragán se puso en contacto con la policía de Riverside, el 2 de febrero, después de recibir dos amenazas de muerte a través de un mensaje directo en su cuenta de Facebook del distrito escolar, dijo el detective Jim Simons.

Las amenazas fueron de diferentes personas y criticaron a Barragán por apoyar al presidente Donald Trump, dijo Simons. Un mensaje en español lo llamó un "racista" y un "fanático" que "merece estar a seis pies bajo la tierra por ir en contra de su gente", dijo Simons.

La policía no pudo identificar quién envió las amenazas después de haber recibido múltiples resultados en la cuenta de Barragán en Facebook a la que les dieron acceso, dijo.

Las órdenes de búsqueda contenían 936 páginas de información, incluyendo fotografías y todos los mensajes enviados desde la cuenta de Barragán desde el 1 de enero hasta el 1 de marzo, dijo Simons.

Los resultados de la investigación policial reflejan las conclusiones del investigador privado Joseph Jones, cuyo informe no encontró evidencia de que la cuenta de Barragán fue ‘pirateada’ (intervenida).

El contenido de los mensajes “racistas” probablemente provenía de una cuenta falsa o posiblemente se creó utilizando un programa de computadora tipo Photoshop, según la investigación de Jones.

Los partidarios del retiro de Barragán no creen que la investigación policial lo exonere.

"Debido a que Barragán tiene muchas cuentas de medios sociales, no tenían acceso a todas ellas, y por lo tanto no tenían la información correcta para investigar", dijo Leigh Hawkinson, presidente de la Alvord Educators Association, en un correo electrónico .

Ramos dijo que las conclusiones de ambas investigaciones hacen que la gente sea más escéptica.

"Nunca estuvo en las redes sociales antes de su cuenta corriente", dijo Ramos. “Lo dudo seriamente”.