Estudiantes latinas de CSUF brillan en premios de investigación en biotecnología

Estudiantes de Ciencias e Ingeniería de Cal State Fullerton y sus mentores participaron en el Vigésimo noveno Simposio anual de Biotecnología en la Universidad Estatal de California, el 5 al 7 de enero en Santa Clara, donde la estudiante de ascendencia mexicana, Carina Sandoval, fue una de las ganadoras en ciencias biológicas

Los investigadores estudiantiles presentaron sus proyectos, con varios académicos nominados para concursos competitivos de investigación en el sistema CSU. Este año, se aceptaron 290 carteles de investigación de 22 universidades para la presentación, incluyendo Cal State Fullerton. Con más de 700 participantes inscritos, fue el mayor simposio, dijeron los organizadores.

El evento anual reunió a estudiantes, profesores y administradores, así como profesionales de biotecnología que trabajan en academias, el gobierno y la industria. Patrocinado por Programa de Educación e Investigación en Biotecnología (CSUPERB) de CSU, el simposio está diseñado para ampliar la exposición de los estudiantes a las últimas biotecnologías, innovaciones y trayectorias en las ciencias de la vida.

Hija de Rosaura y Jesús Mendoza, inmigrantes de La Cañada, Jalisco y Zacatecas, México, respectivamente, Carina Sandoval fue la ganadora principal con su presentación de un estudio basado en la forma cómo se defienden y cómo detectan las plantas los virus para que no las infecten y mueran.

“Desde chiquita me gustaban mucho las clases de biología y química”, dijo Carina Sandoval. “Yo quería ser doctora”.

Sin embargo, cuando comenzó a realizar investigación a nivel universitario con su profesora, Melanie Sacco, Carina cambió sus intereses médicos por la biología.

“Mis maestros siempre tenían mucha energía y me hacían trabaja de forma independiente”, resaltó. “Me gustó el reto”.

Carina, residente en la ciudad de Corona, se hizo acreedora a un cheque de $750 y ganó un viaje a Hawaii donde el próximo mes de julio participará -con todos su gastos pagados- en la Conferencia de la Sociedad Americana de Biólogos Vegetales (ASPB), una red a donde acudirán más de 1,500 biólogos de plantas de más de 40 países.

El sistema CSU estableció el premio en honor al fallecido Glenn Nagel, un profesor de química de Cal State Fullerton que recibió el premio CSUF como Profesor Destacado en 1986-87 y el Premio al Servicio de la Facultad Andreoli (CSUPERB) en 1996.

“Estoy muy feliz y al mismo tiempo siento muchos nervios”, expresó la chica de 24 años de edad. “Mis padres también están felices; ellos no entienden mucho de lo que hago en la escuela, pues solamente fueron a la primaria, pero están orgullosos de mí, y eso es muy importante en mi vida…siempre me están apoyando”.

“Carina es una persona altamente auto-motivada para tener éxito”, destacó la profesora Melanie Sacco. “En la investigación científica, es tan importante que la motivación venga desde dentro de uno mismo. Como mentora de la facultad, yo soy simplemente un guía que ofrece una oportunidad, la formación y el aliento, pero, en última instancia, los estudiantes que brillan como Carina lo hacen por sus propios méritos”.

Nacida en el estado de Nayarit, Sandra Rodríguez, de 21 años, manifestó que su decisión de estudiar ciencias fue “porque no es algo fácil y a mí no me gusta tomar el camino fácil”.

Sandra aspira a ser doctora. Le interesa ser parte del descubrimiento de una cura para la diabetes, una enfermedad que padece su abuela Esperanza, quien vive en México, misma que hace tres años le provocó la muerte a su abuelo Luciano.

“Las personas que padecen diabetes sufren mucho”, dijo la alumna de Nicholas Salzameda, profesor asociado de química y bioquímica en Cal State University de Fullerton.

La presentación de Sandra en el simposio de Santa Clara se centró en la investigación química de la toxina que causa parálisis de los músculos en el ser humano.

“Esta toxina se encuentra en latas de comida que están infladas y pueden provocar la muerte cuando afecta a los músculos y puede pasar al corazón y a los pulmones”, indicó.

Carolina Mendoza Cavazos y su familia se mudaron en 2011 de Monterey, Nuevo León a California cuando a Norma, su madre, una compañía de suplementos nutricionales le hizo una oferta de trabajo.

Ella estudia una especialización en Ciencias Biológicas en CSUF con énfasis en biología y tecnología molecular.

“Mi investigación fue en base al rol de una bacteria que forma una relación simbiótica con la planta de alfalfa”, expresó la estudiante. “Aquí, en los laboratorios de CSUF nos interesamos y descubrimos que, desde la perspectiva de la bacteria se puede convertir en una expresión de diferentes genes”.

Carolina Mendoza trabaja en el laboratorio de la Dra. Esther Chen en el Departamento de Ciencias Biológicas estudiando cómo la vía de señalización ExoS / ChvI controla la expresión génica en Sinorhizobium meliloti, una bacteria fijadora de nitrógeno capaz de desarrollar una relación simbiótica con ciertas legumbres.

“La mayoría de los estudiantes no saben cómo es una carrera de científico. Así que cuando los estudiantes descubren un amor por la biología en la escuela, tienden a pensar en las carreras que ya conocen, como la medicina, la odontología y otras profesiones de la salud”, manifestó la doctora Chen. “Esta es la razón por la cual el alcance y la capacidad de ofrecer experiencias de investigación a los estudiantes de CSUF son tan importantes. Entonces, los estudiantes pueden entender lo que significa tener una carrera como científico y adquirir habilidades que les ayudarán a convertirse en los científicos que impulsan el descubrimiento para mejorar la vida”.