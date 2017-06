La actriz latina Isabela Moner interpretará a Izzy en la nueva película de Transformers

Hollywood está siendo invadido por una nueva generación de actores y actrices latinos que nacieron en este país. Isabela Yolanda Moner se suma a esta lista.

Pese a que su niñez la pasó en el estado de Ohio, la joven asegura que tuvo una educación influenciada por sus raíces hispanas.

“Soy mitad peruana y mitad de Ohio. Me gustaría poder decir que soy 100% peruana, siempre he sentido que lo soy”, explica ella misma en uno de sus videos de su canal en YouTube, el que cuenta con más de 144.000 suscriptores.

Moner será parte del elenco de la quinta entrega de la serie de películas de Transformers, uno de las más esperadas para este verano.

En “Transformers: El Último Caballero”, Moner interpretará al personaje de Izabella o “Izzy”.

La importancia del bilingüismo

La actriz de madre peruana y padre estadounidense reconoce que el haber mantenido una conexión con sus raíces maternas, ha sido clave para poder conservar el idioma español y ser completamente bilingüe.

De hecho, durante su infancia tuvo problemas en el colegio americano por culpa de su falta de domino del inglés, lo cual contribuyó a que se le negara temporalmente a hablar el español.

“Crecí en Ohio donde no hay muchos latinos y no creas que tenía un inglés perfecto", afirmó Moner en entrevista telefónica con NEXT.

Algunos de sus profesores "pensaban que era un poco tonta o más lenta porque no hablan bien el inglés" pero que sus problemas "no tenía nada que ver con la inteligencia”, señaló.

También recuerda que los chicos de la escuela hablaban “tonterías” entre ellos de ella causándola así un trauma y la decisión de no hablar en español.

Pensándolo bien, la actriz quinceañera cree que eso fue un error ya que “la verdad es que el saber hablar dos idiomas es un regalo”.

Regresará en julio a Perú para celebrar sus dieciséis años y, estando allí, está segura de que su español se le regresará “muy rápidamente”.

“Tengo mucha familia en Perú y desde chiquita he viajado allí muy seguido”, expresó Moner. “Cuando voy me siento en casa porque todos los familiares me vienen a visitar, me traen regalos y mis platillos peruanos favoritos”.

Nace la estrella latina

Tiene mucha razón de estar ilusionada ya que tendrá un papel relevante en la serie de películas que se basa en las caricaturas de los famosos robots de metal, alienígenas que cautivaron a muchos en su infancia.

Está convencida de que con su actuación “manda un mensaje poderoso” para influir y enseñar a que las chicas y los chicos puedan hacer mucho bien para ayudar a salvar el mundo del mal.

“Siempre hay un momento en la vida en la podemos hacer una diferencia”, aseveró la actriz.