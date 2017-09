Alejandro Fernández vuelve a vestirse de charro en nuevo disco

CIUDAD DE MÉXICO.- Porque no canta mal las rancheras y el traje de charro le queda bien, Alejandro Fernández retomará su faceta como intérprete de música vernácula.

"El Potrillo" reconoció que son pocos los exponentes del género, y más con el retiro de los escenarios de su padre Vicente Fernández y la muerte de Juan Gabriel y Joan Sebastian.

"Eran los exponentes grandes de la música mexicana y, aunque no estuvieran vigentes en la radio, eran íconos que inevitablemente se escuchaban de alguna forma.

"Voy a empezar a seguir la línea del clásico mexicano, de hecho me voy a acercar mucho a mi papá para que me aconseje, porque me alejé muchísimo del género y él ha tenido el contacto con los escritores, compositores y arreglistas", reveló Fernández en entrevista telefónica.

En un momento en que el público demanda géneros como el urbano, el intérprete sostuvo que el reto más grande es permanecer más allá de la moda.

"Ahorita las estaciones y la música que se está escuchando es algo que está fuera de tu control, solamente haciendo las cosas con honestidad se puede llegar a estar vigente y en el lugar que te has ganado, nunca echar un paso para atrás", agregó.

De la mano de la música vernácula vienen las presentaciones en palenques, que últimamente se han visto relacionadas con el crimen organizado. Por ello, Fernández dijo que cuida mucho con quién hace tratos.

"Con todos estos rollos (de la violencia), muchas ciudades se preguntarán por qué no vamos, pero si no conocemos a los empresarios no me presentó ahí.

"Normalmente trabajo con los que trabajaban con mi papá, que son de muchísima confianza, los conocemos desde hace muchísimos años y siempre hacemos las cosas derechas, como tienen que ser".