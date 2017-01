Inmigrantes preparan la resistencia a nivel local contra Donald Trump

Grupos defensores de los inmigrantes comenzaron a montar estrategias que intentaran contrarrestar las medidas que tome el gobierno del presidente Donald Trump, a nivel local, estatal y nacional.

“Sin pelear no vamos a ganar nada”, dijo Mayron Payés, organizador del Centro para el Cambio Comunitario. “La lucha no será solamente marchas y más marchas”.

Luego de una reciente asamblea con más de 50 jóvenes soñadores (Dreamers) e hijos de inmigrantes que son ciudadanos se concluyó que la resistencia incluirá: seguir participando en marchas; visitas a los políticos de sus distritos electorales; gestión ante funcionarios electos; registro, educación y emisión del voto, y llamadas a los congresistas de todos los niveles de gobierno.

“De nosotros depende la defensa de continuar el apoyo a los progresos conquistados en California y otros estados”, añadió Payés. “Tenemos que seguir contando las historias personales de nuestro pueblo”.

La labor es respaldada por la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles, (CHIRLA), el filántropo y multimillonario líder empresarial Tom Steyer, fundador de la Próxima Generación (NextGen) y California Dream Network, y sindicatos de trabajadores, entre otras numerosas organizaciones.

“Tenemos la responsabilidad moral de devolver y ayudar a asegurar que cada familia comparta los beneficios de oportunidades económicas, educación y un clima saludable”, dijo Steyer, quien, en 2010, junto con su esposa, Kat Taylor, se comprometieron a contribuir la mayor parte de su riqueza a causas caritativas durante sus vidas.

Ya inició la lucha

En el inicio de una lucha energizada, coordinada y enfocada en la defensa de los derechos de los inmigrantes, el sábado 14 de enero casi mil personas se manifestaron en el centro de Los Ángeles.

Como parte de la campaña "AQUÍ ESTAMOS - California, Sin Miedo, Unida” que incluyó manifestaciones en al menos otras 40 ciudades del país, rechazaron cualquier intento de criminalización de los inmigrantes, deportaciones masivas y discursos de odio.

“Nuestro mensaje claro a la Administración Trump es que mejor lo piense dos veces antes de involucrarse en una represión planeada contra las familias inmigrantes”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. “Por ejemplo, no podemos dejar que [el programa] DACA muera”.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) promulgada en 2012 por el saliente presidente Barack Obama protege de la deportación a 750 mil jóvenes indocumentados, conocidos como Dreamers.

“Mi hija [Mariana Sotomayor] es una beneficiada de ese programa”, indicó Sonia Palomino, trabajadora de la limpieza, originaria de México. “Ella quiere estudiar periodismo, pero no sabemos que vaya a pasar; este señor [Donald Trump] tiene el corazón podrido porque odia a todo el mundo”.

El senador federal Lou Correa, representante del Distrito 46 declaró a Excélsior que “la noche está más oscura, antes de amanecer [con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca] y la comunidad latina debe estas más fuerte y unida, porque esto no va a ser una carrera sino un pesado maratón”.

La congresista demócrata Norma Torres (D-Pomona) expuso que el voto que emitió la mayoría republicana en el Congreso y que despeja el camino para la revocación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), conocida como Obamacare “no es nada menos que irresponsable”.

“La votación pone en peligro la vida de millones de estadounidenses sólo por el bien de una victoria política”, indicó Torres.

“Durante años, hemos escuchado a los republicanos hablar de la derogación y la sustitución, pero hasta el día de hoy no hemos visto un solo plan viable para reemplazar a la ACA. Hoy está claro. Los republicanos del Congreso no tienen interés en mejorar la asistencia sanitaria para el pueblo estadounidense”.

Toma de Los Ángeles e Inland Empire

Durante la investidura de Donald Trump como el presidente 45 de Estados Unidos, grupos pro-inmigrantes protestarán en las céntricas calles de Los Ángeles.

Tres marchas convergerán el viernes 20 de enero, en el edificio de gobierno municipal de la calle Main.

• Un grupo llamado “California para el Progreso está pidiendo “Unidad contra la Investidura del Odio”. La protesta será de 11 a.m. a 6 p.m.

• El llamado California Latino Congreso hizo un llamado a marchar a la 10 a.m. en la intersección de la calle Broadway y el Bulevar Olympic. Incluye a los concejales Gil Cedillo y Herb Wesson.

“El temor más grande es que el programa de DACA sea cancelado”, dijo Nativo López, asesor de Hermandad Mexicana Nacional. “Eso afectaría de inmediato a 750 mil de los solicitantes que tienen ese permiso de trabajo y más de un millón de sus familiares”.

• En la Plaza del Mariachi de Boyle Heights habrá una protesta a las 11 a.m. y la caravana seguirá hasta la Placita Olvera y al final el contingente se uniría a los manifestantes del California Congreso Latino.

“Cada uno de los ataques de Trump se enfrentarán con resistencia”, dijo Carlos Montes, líder del movimiento chicano. “Trump ha dejado claro que es un enemigo de los indocumentados, de los chicanos y de todo el pueblo oprimido”.

Las demandas de la protesta incluyen: legalización y no deportación, defensa del programa DACA, no al muro en la frontera con México, no a programas de trabajadores agrícolas “huéspedes”, no a las guerras y ocupación de los Estados Unidos.

• A las 11:30 a.m. en Ontario City Hall habrá una manifestación llamada “Resistencia del Inland Empire contra Trump”.

“Esta será una lucha de poder en los próximos cuatro años”, dijo el profesor José Calderón, profesor de sociología y estudios chicano en el Pitzer College de Claremont. “No vamos a permitir que nos echen a la cárcel y luego nos quieran deportar”.

• A las 3:30 p.m. está programada una protesta organizada por estudiantes en el Colegio de Claremont.