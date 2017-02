Evita hacer esto si eres inmigrante indocumentado en Estados Unidos

La abogada, Hadley Bajramovic, cuyas oficinas se encuentran en Riverside, señaló detalladamente aquellas acciones que los inmigrantes indocumentados deben evitar en medio de este clima político.

En primer lugar, manejar sin una licencia de conducir, en California existe la AB 60, que es la licencia para personas indocumentadas.

“Si no tiene esta licencia, no maneje,” dijo tajante Bajramovic.

Asimismo, recomendó: No tome y maneje.

“Las personas frecuentemente no entienden las consecuencias de esta acción, aquí se considera un delito significativo el manejar bajo la influencia del alcohol (conocido comúnmente en inglés como DUI), lo fue bajo la administración de Obama y ahora más,” expresó.

La violencia doméstica puede ser considera un delito menor, pero ante las leyes de inmigración pasa a ser un delito agravado.

“No empuje, aruñe, ni siquiera toque a alguien, ya que existen diferentes tipos de alivios que podrían aplicar en las leyes de inmigración, pero no si tiene un récord de violencia doméstica. Ahora bien, si su vida está en peligro, definitivamente tiene que llamar a la policía,” expresó la abogada.

Otra situación a evitar es portar identificaciones falsas porque existen consecuencias legales. Por ejemplo, una licencia falsa de California tiene el sello del estado y esto agrava ese delito.

Igualmente, recomendó no tener ningún tipo de droga, ya que aunque en California se legalizó la marihuana para uso recreacional, si alguien posee mucha cantidad, se asume que es para la venta y no para consumo personal, por lo que automáticamente lo puede convertir en un traficante.

“Las convicciones del control de sustancias hace muy difícil cualquier alivio migratorio,” indicó.

Otra recomendación de Bajramovic es buscar ayuda de un abogado de inmigración que tenga al menos cinco años de experiencia.

“Inmigración es el área más complicada de todas, las leyes cambian y existen muchas posibilidades de obtener amnistía,” explicó.

Por su parte, el abogado, Russel Jauregui, quien tiene su oficina en Colton, informó que “yo recomendaría, si es posible, evitar cualquier contacto con agentes de aplicación de la ley, porque ahora es mucho más amplio lo que ellos consideran un crimen,” dijo.

Por supuesto, realizó las recomendaciones anteriores como evitar violencia doméstica y DUI.

“Aunque tengan su licencia de conducir AB 60, todos necesitan tener mucho cuidado ahora,” dijo.

Si son arrestados, Jauregui indicó que las personas tienen derecho a realizar una llamada telefónica, bien sea, a sus familiares, iglesias, consulados, si son miembros de un sindicato: llamen al sindicato o a un abogado.

Recordó que en California existe el ‘Trust Act’ o Acta de Confianza, una ley estatal con la cual se supone ningún oficial debe entregar una persona a las autoridades de inmigración, a menos que se trate de un crimen serio.

Otro consejo que Jauregui ofreció, es que si la persona ya está arrestada, los oficiales tienen que informarle que ICE, o agentes de inmigración quieren entrevistarlo, y las personas tienen el derecho a permanecer calladas y no deben firmar ningún documento sin consultar antes con un abogado.

Conozca sus derechos

Al funcionario de inmigracion u otro tipo de funcionario puedes decirle lo siguiente.

En este momento elijo ejercer mis derechos legales.

- Permanecer en silencio, y me niego a responder a sus preguntas

- Si me detienen, tendré el derecho de comunicarme común abogado inmediatamente.

- Me niego a firmar nada sin haber consultado con un abogado.

Gracias

To: Immigration or other officer

Right now I am choosing to exercises my legal rights

- I will remain silent, and I refuse to answer your questions.

- Is I am detained; I have the rights to contact an attorney immediately.

- I refuse to sing anything without advice from an attorney.

Thank you

Fuente: National Inmigration Law Center