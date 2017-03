Inmigración al día

Miami – La necesidad y utilidad de un muro en la frontera con México son puestas en tela de juicio en un informe divulgado que demuestra que desde 2007 son más los inmigrantes que llegan con visas temporales y se quedan definitivamente en el país que los que cruzan la raya fronteriza clandestinamente.

El Centro de Estudios de Migración (CMS en inglés) analiza en su informe el sentido de levantar un muro de 2.000 millas a lo largo de la frontera sur, una de las principales promesas de campaña del hoy presidente Donald Trump.

También es una de las decisiones del mandatario republicano que más críticas ha suscitado por razones económicas, medioambientales, de relaciones exteriores y de derechos humanos, entre otras.

Donald Kerwin, autor del estudio junto a Robert Warren, señaló a Efe que a todos esos motivos para oponerse al muro el CMS agrega un argumento "contundente" en su informe: que el grueso de los nuevos inmigrantes indocumentados ya no llega cruzando de manera clandestina la frontera, de acuerdo con datos oficiales.

En 2014, señala el informe titulado significativamente "The 2,000 Mile Wall in Search of a Purpose" (El muro de 2.000 millas en busca de objetivo"), casi dos tercios (66 %) de los nuevos inmigrantes ilegales entraron con visas temporales y permanecieron en el país después de su vencimiento o violaron de alguna otra manera las condiciones de sus documentos de entrada.

Ese mismo año, del total de indocumentados que había en el país, el 42 % había entrado legalmente pero después sobrepasó el tiempo de vigencia de sus documentos y se quedó en el país sin permiso.

Kerwin subrayó que "no parece una buena idea" construir un muro para frenar la inmigración ilegal, si la mayoría de los inmigrantes no entran al país por la frontera terrestre con México.

Según el CMS, esta tendencia, que comenzó en 2007 y que desde entonces se traduce en que los inmigrantes ilegales llegados con visas a EE.UU. superan en 600.000 a los que cruzaron la frontera ilegalmente, va a seguir afianzándose en el futuro predecible.

Washington – La inmigración no conduce a más delincuencia en Estados Unidos, ya que no existen pruebas convincentes que demuestren ese extremo, según un estudio universitario elaborado en este país.

El sociólogo y profesor de la Universidad William and Mary en Williamsburg (Virginia) Graham Ousey, coautor del estudio, explicó a Efe que incluso los inmigrantes tienen menos probabilidades de ser delincuentes, sobre todo en el caso de personas nacidas en el extranjero y sus hijos nacidos en EEUU.

"Las personas nacidas en el extranjero tienen menores índices de criminalidad que los residentes nativos, incluyendo hijos de inmigrantes que nacieron en Estados Unidos. La gente que emigra a un nuevo país busca mejores oportunidades y por ello está altamente motivada y determinada a conseguir objetivos concretos", dijo Ousey.

Además, según el autor del estudio, a muchos les preocupa la deportación y, por ese temor, evitan cualquier contacto con las instancias judiciales.

Su estudio, "Inmigración y crimen: evaluación de un asunto contencioso", que contó con la colaboración del también sociólogo Charis Kubrin, de la Universidad de California-Irvine, se basó en el análisis de 51 investigaciones anteriores y se publicará en la Revista Anual de Criminología.

Tras las conclusiones que demostraron que la inmigración no conduce a más delincuencia, Ousey sugirió dejar de centrarse en este grupo social como fuente de ese problema para considerarlo en un panorama más amplio y dejar de elaborar políticas equivocadas basadas en el temor a los "extranjeros".

Washington – El Gobierno anulará a partir del próximo 3 de abril y por un periodo de hasta seis meses el proceso exprés para acceder al visado H-1B, destinado a trabajadores de alta calificación y especializados en áreas como informática, ingeniera o medicina, informaron a Efe fuentes oficiales.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) acometió los cambios el pasado viernes, precisaron las citadas fuentes

Ese paso es independiente de las medidas anunciadas para prohibir temporalmente la entrada a refugiados y nacionales de seis países de mayoría musulmana.

Lo que suspende la medida del USCIS es el proceso exprés, que permitía a los posibles beneficiarios tramitar su permiso de trabajo en 15 días hábiles a cambio del pago de 1.225 dólares.

No obstante, los que quieran acceder al visado H-1B podrán seguir haciéndolo a través del proceso regular que suele prolongarse varios meses.

Chicago – La Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas podría ser el último recurso para evitar la deportación del mexicano Miguel Pérez Jr., un veterano de guerra condecorado que combatió en Afganistán en las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Aunque tiene residencia permanente, Pérez enfrenta la posibilidad de ser enviado a México después de haber cumplido una pena de siete años en una prisión estatal por un delito grave.

Pérez, de 38 años, fue condenado por haber entregado un maletín de cocaína a un oficial de policía encubierto.

En la audiencia, el mexicano insistió en que se implicó en este problema por su adicción a las drogas y el alcohol, que consumía para combatir los efectos del trastorno por estrés postraumático (TEPT) debido a su participación en dos veces en operaciones militares.

Su abogado, Chris Bergin, argumentó en una audiencia ante la jueza de inmigración Robin Rosche que Estados Unidos es firmante de la convención internacional, por la que se compromete a no deportar a ciudadanos o personas de otro país a lugares donde puedan ser torturados.

Bergin sostuvo que en el caso de Pérez su vida correría peligro en México, que dejó cuando tenía 8 años de edad, y podría ser blanco de los carteles de drogas, interesados en reclutar a veteranos con experiencia en combate.